Финляндия связала возможность передачи Украине танков Leopard с позицией ФРГ
Решение Финляндии о передаче танков Leopard 2 Украине будет зависеть от позиции Германии по данному вопросу. Такое заявление сделал исполняющий обязанности министра обороны Финляндии Микко Савола в беседе с Reuters.
«В вопросе передачи танков Leopard 2 многое будет зависеть от того, как поведет себя Берлин. Сама процедура требует разрешения на экспорт со стороны ФРГ», — сказал он.
Савола также отметил, что от немецкого военно-промышленного комплекса зависит, какое вооружение Финляндия получит взамен танков Leopard 2, которые могут быть отправлены на Украину.
12 января президент Финляндии Саули Ниинистё допустил, что страна может передать танки Leopard Украине, однако только небольшое число. Он пояснил, что это связано с тем, что Финляндия не входит в НАТО и граничит с РФ. 10 января телерадиокомпания Yle со ссылкой на источник сообщала, что финские власти рассмотрят вопрос об отправке танков Киеву, если этот шаг поддержит «группа из нескольких государств».
11 января на встрече лидеров Украины, Польши и Литвы во Львове президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Киеву роту танков Leopard. Танки Leopard 2 относятся к вооружению немецкого производства. Чтобы передать военную технику Киеву, Варшава сначала должна получить одобрение Берлина.
В Берлине также напомнили, что передача танков без разрешения ФРГ будет противозаконной. По словам представителя кабмина ФРГ Кристианы Хофман, тогда страны-союзники еще не обращались к Германии с такой просьбой.
В то же время ряд политиков ФРГ считают, что Берлин не должен препятствовать другим странам принимать решение о военной поддержке Украины. В частности, такое заявление сделал вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, комментируя планы Варшавы передать Украине танки Leopard 2.
13 января глава комитета бундестага (парламента ФРГ) по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман также призвала канцлера Германии Олафа Шольца разрешить Варшаве отправить на Украину танки. Ожидается, что решение по поставкам Киеву вооружения немецкого производства Берлин примет на этой неделе, писало ранее агентство Bloomberg.