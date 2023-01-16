Финляндия связала возможность передачи Украине танков Leopard с позицией ФРГ

12 января президент Финляндии Саули Ниинистё допустил, что страна может передать танки Leopard Украине, однако только небольшое число. Он пояснил, что это связано с тем, что Финляндия не входит в НАТО и граничит с РФ. 10 января телерадиокомпания Yle со ссылкой на источник сообщала, что финские власти рассмотрят вопрос об отправке танков Киеву, если этот шаг поддержит «группа из нескольких государств».