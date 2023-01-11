Польша решила передать Украине роту танков Leopard
Варшава решила передать Киеву роту танков Leopard в рамках международной коалиции, сообщил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой, передает «Польское радио».
«В рамках коалиции [Украине] будет передана рота танков Leopard, как известно, необходимо выполнить целый комплекс формальных требований, согласований... но прежде всего мы хотим, чтобы это была международная коалиция», – сказал он.
О том, что Польша может предоставить Украине танки Leopard 2, ранее сообщила газета The Wall Street Journal, но затем представитель польского правительства сообщил, что до поступления на вооружение польской армии новых корейских и американских танков такая передача не состоится.
Украина с весны требует от Германии передачи танков Leopard 2, но Берлин отказывал в этом, как и в передаче тяжелых БМП Marder. Тем не менее недавно Германия согласилась на передачу Marder почти одновременно с решением США поставить Киеву 50 БМП М2 Bradley. Ранее Украина получала и продолжает получать танки Т-72М/М1/M1R чехословацкого и польского производства из Чехии и Польши, танки М-55S из Словении и бывшие свои же танки Т-72А, поставленные 20 лет назад в Македонию.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.