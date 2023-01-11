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Польша решила передать Украине роту танков Leopard

Ведомости

Варшава решила передать Киеву роту танков Leopard в рамках международной коалиции, сообщил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой, передает «Польское радио».

«В рамках коалиции [Украине] будет передана рота танков Leopard, как известно, необходимо выполнить целый комплекс формальных требований, согласований... но прежде всего мы хотим, чтобы это была международная коалиция», – сказал он.

О том, что Польша может предоставить Украине танки Leopard 2, ранее сообщила газета The Wall Street Journal, но затем представитель польского правительства сообщил, что до поступления на вооружение польской армии новых корейских и американских танков такая передача не состоится. 

Украина с весны требует от Германии передачи танков Leopard 2, но Берлин отказывал в этом, как и в передаче тяжелых БМП Marder. Тем не менее недавно Германия согласилась на передачу Marder почти одновременно с решением США поставить Киеву 50 БМП М2 Bradley. Ранее Украина получала и продолжает получать танки Т-72М/М1/M1R чехословацкого и польского производства из Чехии и Польши, танки М-55S из Словении и бывшие свои же танки Т-72А, поставленные 20 лет назад в Македонию.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

Ранее по теме: На Украину может быть поставлено в ближайшее время около 100 танков Leopard-2А4

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных