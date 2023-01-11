На Украину может быть поставлено в ближайшее время около 100 танков Leopard-2А4

На Украину может быть поставлено в ближайшее время около 100 танков Leopard-2А4Решающего преимущества для ВСУ эти машины обеспечить не смогут
Президент Франции Эмманюэль Макрон намеренно объявил об отправке Киеву французских бронированных боевых машин AMX-10RC, чтобы «нарушить табу» передачи украинской стороне западных танков, сообщило издание Politico со ссылкой на французского чиновника.
Один из собеседников газеты отметил, что Франция готова передать свои танки Leclerc, о которых ранее просил Киев, союзникам по НАТО, которые отправят Украине несколько немецких танков Leopard 2. Ранее The Wall Street Journal сообщила, что свои танки Leopard 2 Украине может предоставить Польша, но затем представитель польского правительства сообщил, что до поступления на вооружение польской армии новых корейских и американских танков такая передача не состоится. Голоса о возможности передачи Украине танков Leopard 2 раздаются в Финляндии. Sky News сообщил, что Великобритания рассматривает возможность передачи Украине порядка 10 танков Challenger 2.
Украина с весны требует от Германии передачи танков Leopard 2, но немецкое правительство отказывало в этом, как и в передаче тяжелых боевых машин пехоты (БМП) Marder. Тем не менее недавно Германия согласилась на передачу Marder почти одновременно с решением США поставить Киеву 50 БМП М2 Bradley. Ранее Украина получала и продолжает получать танки Т-72М/М1/M1R чехословацкого и польского производства из Чехии и Польши, танки М-55S (модернизированная версия старых советских Т-55) из Словении и бывшие свои же танки Т-72А, поставленные 20 лет назад в Македонию.