Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

На Украину может быть поставлено в ближайшее время около 100 танков Leopard-2А4

Решающего преимущества для ВСУ эти машины обеспечить не смогут
Алексей Никольский
Танки Leopard 2А4 защищены гораздо слабее, чем современные версии Leopard 2А6/А7 / Wikimedia

Президент Франции Эмманюэль Макрон намеренно объявил об отправке Киеву французских бронированных боевых машин AMX-10RC, чтобы «нарушить табу» передачи украинской стороне западных танков, сообщило издание Politico со ссылкой на французского чиновника.

Один из собеседников газеты отметил, что Франция готова передать свои танки Leclerc, о которых ранее просил Киев, союзникам по НАТО, которые отправят Украине несколько немецких танков Leopard 2. Ранее The Wall Street Journal сообщила, что свои танки Leopard 2 Украине может предоставить Польша, но затем представитель польского правительства сообщил, что до поступления на вооружение польской армии новых корейских и американских танков такая передача не состоится. Голоса о возможности передачи Украине танков Leopard 2 раздаются в Финляндии. Sky News сообщил, что Великобритания рассматривает возможность передачи Украине порядка 10 танков Challenger 2.

Украина с весны требует от Германии передачи танков Leopard 2, но немецкое правительство отказывало в этом, как и в передаче тяжелых боевых машин пехоты (БМП) Marder. Тем не менее недавно Германия согласилась на передачу Marder почти одновременно с решением США поставить Киеву 50 БМП М2 Bradley. Ранее Украина получала и продолжает получать танки Т-72М/М1/M1R чехословацкого и польского производства из Чехии и Польши, танки М-55S (модернизированная версия старых советских Т-55) из Словении и бывшие свои же танки Т-72А, поставленные 20 лет назад в Македонию.

Вы видите 42% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных