На Украину может быть поставлено в ближайшее время около 100 танков Leopard-2А4

Украина с весны требует от Германии передачи танков Leopard 2, но немецкое правительство отказывало в этом, как и в передаче тяжелых боевых машин пехоты (БМП) Marder. Тем не менее недавно Германия согласилась на передачу Marder почти одновременно с решением США поставить Киеву 50 БМП М2 Bradley. Ранее Украина получала и продолжает получать танки Т-72М/М1/M1R чехословацкого и польского производства из Чехии и Польши, танки М-55S (модернизированная версия старых советских Т-55) из Словении и бывшие свои же танки Т-72А, поставленные 20 лет назад в Македонию.