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Политика

В Германии напомнили о незаконности передачи Украине танков Leopard без разрешения

Ведомости

Передача танков Leopard Киеву без разрешения властей Германии была бы противозаконной. Пока что Берлин не получал такого запроса от Польши. Об этом сообщила представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман.

«Это было бы противозаконно, это [передача танков немецкого производства] требует согласия [правительства ФРГ]», — заявила она (цитата по ТАСС).

Хофман ответила отрицательно на вопрос, обращались ли страны-союзники к Германии с просьбой разрешить отправку немецких танков Украине.

11 января на встрече лидеров Украины, Польши и Литвы во Львове президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Киеву роту танков Leopard. Танки Leopard 2 относятся к вооружению немецкого производства. Чтобы передать военную технику Киеву, Варшава сначала должна получить одобрение Берлина.

Украина с весны требует от Германии передачи танков Leopard 2, но в Берлине в этом Киеву отказывали. 9 января представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт подчеркнул, что у Германии нет планов отправлять на Украину немецкое вооружение.

В ФРГ заявили, что не планируют предоставлять Украине танки Leopard 2

В то же время ряд политиков ФРГ считают, что Берлин не должен препятствовать другим странам принимать решение о военной поддержке Украины. В частности, такое заявление сделал вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, комментируя планы Варшавы передать Украине танки Leopard 2.

13 января глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман также призвала канцлера Германии Олафа Шольца разрешить Варшаве отправить на Украину танки.

Решение Польши также прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что танки Leopard и другое западное вооружение «станет ржавым металлоломом» и не спасет «распадающуюся на части» Украину.

Ранее по теме: Медведев заявил, что танки Leopard не спасут Украину

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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