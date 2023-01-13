В Германии напомнили о незаконности передачи Украине танков Leopard без разрешения

В то же время ряд политиков ФРГ считают, что Берлин не должен препятствовать другим странам принимать решение о военной поддержке Украины. В частности, такое заявление сделал вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, комментируя планы Варшавы передать Украине танки Leopard 2.