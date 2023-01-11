Медведев заявил, что танки Leopard не спасут Украину

«Леопарды» там всякие, модернизированные нашими врагами Т-72, о которых я вчера говорил, еще какой-то английский неликвид. Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну», — написал он в своем Telegram-канале.