Медведев заявил, что танки Leopard не спасут Украину
Танки Leopard, которые Польша собирается передать Киеву, и другое вооружение Запада не спасут Украину. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Леопарды» там всякие, модернизированные нашими врагами Т-72, о которых я вчера говорил, еще какой-то английский неликвид. Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну», — написал он в своем Telegram-канале.
Таким образом Медведев прокомментировал встречу во Львове президентов Украины, Польши и Литвы. По словам российского политика, указанные лидеры «молятся, как выяснилось, на танки».
Медведев также намекнул, что Западную Украину хотят «пристроить новым (прежним) хозяевам». Зампред Совбеза РФ заявил, что Львов «снова будет носить имя Лемберг». Такое название город носил в составе Австрийской, а затем Австро-Венгерской империи.
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Киеву роту танков Leopard. Ранее о том, что Польша может предоставить Украине танки Leopard 2, писала газета The Wall Street Journal, но затем представитель польского правительства сообщил, что до поступления на вооружение польской армии новых корейских и американских танков такая передача не состоится.
Накануне, 10 января, Медведев посетил бронетанковый ремонтный завод в Санкт-Петербурге и провел совещание по контролю за производством военной техники и вооружений. Главной темой Медведев обозначил производство, ремонт и поставки танков. Он обратил внимание, что противник планирует профинансировать модернизацию 100 танков Т-72. Медведев подчеркнул, что российские оборонные предприятия должны действовать «быстрее, настойчивее и эффективнее».