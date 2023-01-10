Медведев напомнил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа

Медведев напомнил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказаНарушителям грозит до 10 лет лишения свободы
Первый зампред Военно-промышленной комиссии России и зампред Совбеза Дмитрий Медведев 10 января посетил бронетанковый ремонтный завод в Санкт-Петербурге и провел совещание по контролю за производством военной техники и вооружений. Там он напомнил об уголовной ответственности за срыв гособоронзаказа, а также пригрозил наказанием за повторные нарушения.
В Telegram-канале он опубликовал видео рабочей поездки, а также кадры с совещания. По словам Медведева, власти уже сталкивались со срывами сроков выполнения гособоронзаказа.
«В этой ситуации я также хочу напомнить, что никто не отменял ответственности — и ответственности самих заводов, и дисциплинарной ответственности для руководства, ну и в случае повторных нарушений напомню, что введено специальное уголовное наказание в соответствии с рядом статей УК РФ», — сказал первый зампред Военно-промышленной комиссии России.
В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание до 10 лет лишения свободы за срыв условий гособоронзаказа. Медведев уточнил, что данные санкции еще не применялись, однако в случае необходимости власти будут вынуждены прибегнуть к ним.
Главной темой совещания Медведев обозначил производство, ремонт и поставки танков. Он обратил внимание на сообщения о планах противника профинансировать модернизацию 100 танков Т-72. Медведев подчеркнул, что российские оборонные предприятия должны действовать «быстрее, настойчивее и эффективнее».
Во время посещения завода в Петербурге зампред Совбеза РФ также сообщил о создании рабочей группы комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружений, военной, специальной техники, средств поражения, боевой экипировки и вещевого имущества.
26 декабря 2022 г. Путин учредил новую должность — своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии России. Ее занял Дмитрий Медведев. В состав комиссии также вошли министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МЧС России Александр Куренков и др.