Медведев напомнил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа

«В этой ситуации я также хочу напомнить, что никто не отменял ответственности — и ответственности самих заводов, и дисциплинарной ответственности для руководства, ну и в случае повторных нарушений напомню, что введено специальное уголовное наказание в соответствии с рядом статей УК РФ», — сказал первый зампред Военно-промышленной комиссии России.