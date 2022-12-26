Путин назначил Медведева своим первым заместителем в Военно-промышленной комиссии
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении новой должности – своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии (ВПК) России. Ее займет зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Первый заместитель председателя комиссии, следует из документа, может создавать советы и рабочие группы по направлениям деятельности комиссии для «рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции, и подготовки предложений по их решению».
В комиссию также вошел глава МЧС России Александр Куренков, а экс-глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев – был из нее исключен. В состав коллегии при ВПК вошли председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, замглавы Минэка Максим Колесников, замглавы Минпромторга Кирилл Лысогорский, руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий и др.
«По поручению президента Дмитрий Анатольевич уже занимался контролем за работой ВПК, производством техники и ее поставок в войска. Сегодняшний указ структурирует ту работу, которую вела контрольная группа Совета безопасности России под руководством Дмитрия Медведева», — сказал «Ведомостям» помощник Медведева Олег Осипов.
По его словам, контрольные мероприятия будут продолжены уже в рамках работы Военно-промышленной комиссии. «Известно, что в правительстве есть курирующий вице-премьер, а указом президента образован Специальный координационный совет при правительстве, который продолжит работу по производству и поставкам военной техники», — напомнил Осипов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы «Ведомостей» о том, для чего была создана должность и с чем связано назначение на нее Медведева.