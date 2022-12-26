Путин назначил Медведева своим первым заместителем в Военно-промышленной комиссии

По его словам, контрольные мероприятия будут продолжены уже в рамках работы Военно-промышленной комиссии. «Известно, что в правительстве есть курирующий вице-премьер, а указом президента образован Специальный координационный совет при правительстве, который продолжит работу по производству и поставкам военной техники», — напомнил Осипов.