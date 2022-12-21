Путин заявил о постоянном росте боевых возможностей Вооруженных сил России
Военный потенциал Вооруженных сил России постоянно увеличивается и этот процесс будет продолжен, заявил президент Владимир Путин во время своего выступления на коллегии Минобороны.
«Вооруженные силы и боевые возможности наших Вооруженных сил увеличиваются, постоянно и с каждым днем. И этот процесс, безусловно, мы будем наращивать», — заявил президент (цитата по «РИА Новости»).
В октябре замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия кратно наращивает темпы производства военной техники, поэтому противникам не стоит надеяться на то, что у страны закончится вооружение. Он обратил внимание на «вражескую аналитику», согласно которой, добавил Медведев, у России скоро закончится военная техника, якобы страна «все истратила».