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Путин заявил о постоянном росте боевых возможностей Вооруженных сил России

Ведомости

Военный потенциал Вооруженных сил России постоянно увеличивается и этот процесс будет продолжен, заявил президент Владимир Путин во время своего выступления на коллегии Минобороны.

«Вооруженные силы и боевые возможности наших Вооруженных сил увеличиваются, постоянно и с каждым днем. И этот процесс, безусловно, мы будем наращивать», — заявил президент (цитата по «РИА Новости»).

В октябре замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия кратно наращивает темпы производства военной техники, поэтому противникам не стоит надеяться на то, что у страны закончится вооружение. Он обратил внимание на «вражескую аналитику», согласно которой, добавил Медведев, у России скоро закончится военная техника, якобы страна «все истратила».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных