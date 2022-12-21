Путин заявил о постоянном росте боевых возможностей Вооруженных сил России

В октябре замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия кратно наращивает темпы производства военной техники, поэтому противникам не стоит надеяться на то, что у страны закончится вооружение. Он обратил внимание на «вражескую аналитику», согласно которой, добавил Медведев, у России скоро закончится военная техника, якобы страна «все истратила».