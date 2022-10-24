Медведев заявил о кратном росте выпуска вооружений в России
Россия кратно наращивает темпы производства военной техники, поэтому противникам не стоит надеяться на то, что у страны закончится вооружение. Такое заявление сделал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Он обратил внимание на «вражескую аналитику», согласно которой, добавил Медведев, у России скоро закончится военная техника, якобы страна «все истратила».
«Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!» — подчеркнул Медведев.
Ранее сегодня замглавы Совбеза РФ по указанию президента РФ Владимира Путина посетил корпорацию «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, где проверил выпуск танков, а также обсудил вопрос об ускорении поставок техники в зону боевых действиях для использования в ходе спецоперации.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. 19 октября Путин ввел на этих территориях военное положение. Он также поручил создать Координационный совет по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.
Очередное заседание совета пройдет 25 октября. С докладом, как ожидается, выступят председатель совета и премьер-министр Михаил Мишустин и член совета, мэр Москвы Сергей Собянин.
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