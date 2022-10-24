Медведев заявил о кратном росте выпуска вооружений в России

В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. 19 октября Путин ввел на этих территориях военное положение. Он также поручил создать Координационный совет по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.