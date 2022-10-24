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Мишустин призвал обеспечить российских военных всем необходимым в сжатые сроки

За поставку вооружений и техники будет отвечать Мантуров
Анастасия Майер
Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Российские военные, принимающие участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, должны быть оснащены всем необходимым в сжатые сроки, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.

«Армия и флот, все наши воины, находящиеся на передовой, в тыловых подразделениях, на полигонах, должны быть оснащены всем необходимым в самые сжатые сроки», — цитирует Мишустина пресс-служба кабмина. По его словам, решения по обеспечению нужд СВО нужно принимать быстро и четко, но не в ущерб качеству.

Премьер отметил, что главная задача новой структуры — выстроить эффективное взаимодействие системы здравоохранения, промышленности, строительной, транспортной и других сфер, а также повысить координацию федеральных органов власти, регионов и специальных служб.

«Везде нужно организовать зеленый коридор для согласований, решения должны приниматься максимально быстро и четко, но, разумеется, не в ущерб качеству», — подчеркнул Мишустин.

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Глава кабмина объявил, что в координационном совете у него будет два заместителя — это вице-премьеры Денис Мантуров и Дмитрий Григоренко. Мантуров будет отвечать за поставку всех видов вооружений и военной техники, средств связи по целевым заданиям Минобороны, Григоренко — за курирование вопросов нормативно-правовой, финансовой основы и общий свод работы.

Мишустин также сообщил о создании рабочих групп, которые возглавят вице-премьеры. Члены Координационного совета займутся решением многих задач, в том числе обеспечением лекарствами, медизделиями, питанием наших военных, добавил он.

«Отдельно прошу организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формированием резервов, в том числе личного состава. Это должно быть сделано на современном уровне, чтобы мы в режиме реального времени видели картину обеспеченности наших войсковых подразделений», — отметил Мишустин.

Он также анонсировал еще одну встречу совета, которая должна пройти завтра, 25 октября, с участием президента Владимира Путина. На ней члены совета отчитаются перед главой государства о шагах, которые были предприняты для выстраивания обратной связи с мобилизованными, и прежде всего с их семьями, в части своевременного и корректного начисления денежного содержания, заключил Мишустин.

Сам премьер должен будет отчитываться о работе совета ежедневно.

Путин подписал указ о создании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей российских военных 21 октября. В состав совета вошли вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, директор ФСБ РФ Александр Бортников, руководитель ФНС России Даниил Егоров, министр обороны Сергей Шойгу и др.

Создать совет Путин поручил 19 октября в ходе заседания Совета безопасности РФ. Задачами новой структуры являются поставки и ремонт вооружений, военной техники, а также обеспечение армии материальными средствами и медико-санитарным обслуживанием.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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