Мишустин призвал обеспечить российских военных всем необходимым в сжатые сроки

Он также анонсировал еще одну встречу совета, которая должна пройти завтра, 25 октября, с участием президента Владимира Путина. На ней члены совета отчитаются перед главой государства о шагах, которые были предприняты для выстраивания обратной связи с мобилизованными, и прежде всего с их семьями, в части своевременного и корректного начисления денежного содержания, заключил Мишустин.