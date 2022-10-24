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Путин 25 октября проведет заседание совета по обеспечению потребностей военных

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет завтра, 25 октября, заседание Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

«25 октября Путин в режиме видео-конференц-связи проведет заседание Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов», – приводит сообщение ТАСС.

С докладом, как ожидается, выступят председатель совета и премьер-министр Михаил Мишустин и член совета, мэр Москвы Сергей Собянин.

Путин подписал указ о создании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей российских военных на прошлой неделе. В состав совета вошли вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, директор ФСБ РФ Александр Бортников, руководитель ФНС России Даниил Егоров, министр обороны Сергей Шойгу и др.

Создать совет Путин поручил 19 октября в ходе заседания Совета безопасности РФ. Задачами новой структуры являются поставки и ремонт вооружений, военной техники, а также обеспечение армии материальными средствами и медико-санитарным обслуживанием.

Тогда же президент сообщил о подписании указа о введении повышенного уровня готовности в регионах ЦФО и ЮФО. Помимо этого было принято решение ввести военное положение на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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