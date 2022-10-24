Путин 25 октября проведет заседание совета по обеспечению потребностей военных
Президент России Владимир Путин проведет завтра, 25 октября, заседание Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, сообщила пресс-служба Кремля.
«25 октября Путин в режиме видео-конференц-связи проведет заседание Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов», – приводит сообщение ТАСС.
С докладом, как ожидается, выступят председатель совета и премьер-министр Михаил Мишустин и член совета, мэр Москвы Сергей Собянин.
Путин подписал указ о создании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей российских военных на прошлой неделе. В состав совета вошли вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, директор ФСБ РФ Александр Бортников, руководитель ФНС России Даниил Егоров, министр обороны Сергей Шойгу и др.
Создать совет Путин поручил 19 октября в ходе заседания Совета безопасности РФ. Задачами новой структуры являются поставки и ремонт вооружений, военной техники, а также обеспечение армии материальными средствами и медико-санитарным обслуживанием.
Тогда же президент сообщил о подписании указа о введении повышенного уровня готовности в регионах ЦФО и ЮФО. Помимо этого было принято решение ввести военное положение на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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