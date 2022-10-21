Путин утвердил создание координационного совета по обеспечению нужд ВС РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей российских военных. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Постановляю образовать координационный совет при правительстве Российской Федерации по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов», — говорится в тексте указа.
Кроме того, Путин утвердил состав координационного совета. Новую структуру возглавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Также в состав совета вошли вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, директор ФСБ РФ Александр Бортников, руководитель ФНС России Даниил Егоров, мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу и др.
Координационный совет для обеспечения нужд спецоперации Путин поручил создать 19 октября в ходе заседания Совета безопасности РФ. Задачами новой структуры являются поставки и ремонт вооружений, военной техники, а также обеспечение армии материальными средствами и медико-санитарным обслуживанием.
Тогда же Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс.
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