Песков сообщил, что точной даты завершения частичной мобилизации пока нет
Конкретная дата завершения частичной мобилизации в России пока неизвестна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Здесь могу только напомнить вам слова президента о предположительных сроках окончания мобилизации, которые президент сказал в Астане, когда он общался с прессой. Какой-то более точной даты нет», — отметил представитель Кремля.
Песков также отметил, что ситуация с ошибками при проведении частичной мобилизации во многом выправилась. «В некоторых регионах частичная мобилизация продолжается. Мы видим, что по многим параметрам ситуация выправилась, необходимые уроки выносятся. Давайте дождемся, когда она будет завершена уже по всей стране», — заключил пресс-секретарь.
14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
На следующий день Песков заявил, что указ или заявление президента о завершении в стране частичной мобилизации пока не планируется. Он также отметил, что мобилизационные мероприятия уже завершены в тех регионах, которые справились с заданием от Минобороны.
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