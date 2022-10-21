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Песков сообщил, что точной даты завершения частичной мобилизации пока нет

Ведомости

Конкретная дата завершения частичной мобилизации в России пока неизвестна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь могу только напомнить вам слова президента о предположительных сроках окончания мобилизации, которые президент сказал в Астане, когда он общался с прессой. Какой-то более точной даты нет», — отметил представитель Кремля.

Песков также отметил, что ситуация с ошибками при проведении частичной мобилизации во многом выправилась. «В некоторых регионах частичная мобилизация продолжается. Мы видим, что по многим параметрам ситуация выправилась, необходимые уроки выносятся. Давайте дождемся, когда она будет завершена уже по всей стране», — заключил пресс-секретарь.

14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На следующий день Песков заявил, что указ или заявление президента о завершении в стране частичной мобилизации пока не планируется. Он также отметил, что мобилизационные мероприятия уже завершены в тех регионах, которые справились с заданием от Минобороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных