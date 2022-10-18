В Кремле ответил на вопрос о приостановке мобилизации

Мобилизационные мероприятия уже завершены в тех регионах, которые справились с мобилизационным заданием от Минобороны, отметил представитель Кремля. Песков также подчеркнул, что число мобилизованных в России не может превышать 300 000 человек, поскольку именно такое число зафиксировано в указе президента. 21 сентября пресс-секретарь президента говорил, что эта цифра содержится в седьмом пункте указа, предназначенного для служебного пользования.