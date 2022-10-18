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В Кремле ответил на вопрос о приостановке мобилизации

Ведомости

Указ или заявление президента России Владимира Путина о завершении в стране частичной мобилизации пока не планируется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока таких решений не было...Что касается президентского указа [об остановке мобилизации], в настоящий момент его нет», — заявил он.

Мобилизационные мероприятия уже завершены в тех регионах, которые справились с мобилизационным заданием от Минобороны, отметил представитель Кремля. Песков также подчеркнул, что число мобилизованных в России не может превышать 300 000 человек, поскольку именно такое число зафиксировано в указе президента. 21 сентября пресс-секретарь президента говорил, что эта цифра содержится в седьмом пункте указа, предназначенного для служебного пользования.

Вопрос о том, может ли быть для региона новое мобилизационное задание, Песков переадресовал к Минобороны, отметив, что «именно Министерство обороны по указу президента эти количественные показатели устанавливало и доводило до регионов».

14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. Накануне, 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Главы регионов подчеркнули, что вручение повесток прекращается, а уже разосланные и выданные – прекращают свое действие.

При этом, как писали ранее «Ведомости», юристы и правозащитники отмечают, что механизм завершения мобилизации в России нормативными актами не урегулирован, и отменять ее должен президент России Владимир Путин, ранее своим указом ее и объявивший.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных