В Кремле ответил на вопрос о приостановке мобилизации
Указ или заявление президента России Владимира Путина о завершении в стране частичной мобилизации пока не планируется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Пока таких решений не было...Что касается президентского указа [об остановке мобилизации], в настоящий момент его нет», — заявил он.
Мобилизационные мероприятия уже завершены в тех регионах, которые справились с мобилизационным заданием от Минобороны, отметил представитель Кремля. Песков также подчеркнул, что число мобилизованных в России не может превышать 300 000 человек, поскольку именно такое число зафиксировано в указе президента. 21 сентября пресс-секретарь президента говорил, что эта цифра содержится в седьмом пункте указа, предназначенного для служебного пользования.
Вопрос о том, может ли быть для региона новое мобилизационное задание, Песков переадресовал к Минобороны, отметив, что «именно Министерство обороны по указу президента эти количественные показатели устанавливало и доводило до регионов».
14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. Накануне, 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Главы регионов подчеркнули, что вручение повесток прекращается, а уже разосланные и выданные – прекращают свое действие.
При этом, как писали ранее «Ведомости», юристы и правозащитники отмечают, что механизм завершения мобилизации в России нормативными актами не урегулирован, и отменять ее должен президент России Владимир Путин, ранее своим указом ее и объявивший.
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