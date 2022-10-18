Москва и Московская область объявили о завершении мобилизации

По мнению юриста Евгения Крылова, механизм завершения мобилизации не урегулирован. «Я предполагаю, что отменять ее должен президент. Он указом ее объявил, указом она и заканчивается, а если нет указа, то мобилизация идет. Пока идет – призыв законный», – сказал Крылов. Адвокат Дмитрий Захватов напомнил о п. 8 указа президента от 21 сентября, которым установлено, что призыв граждан на мобилизацию обеспечивается высшими должностными лицами субъектов РФ в количестве и сроки, установленные Минобороны. «Поскольку эти самые «количество и сроки» – информация ДСП, то мы не узнаем ни количества, ни сроков, но в теории может так выйти, что Минобороны может снижать количество мобилизованных по регионам РФ», – сказал Захватов. Таким образом, допускает юрист, в Москве и области мобилизация фактически может быть окончена.