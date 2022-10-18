Москва и Московская область объявили о завершении мобилизации

Москва и Московская область объявили о завершении мобилизацииОфициальные документы на этот счет публиковать они и не должны
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в столице, сославшись на данные военного комиссара города. Он подчеркнул, что задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента от 21 сентября и задания Министерства обороны, «выполнены в полном объеме».
«Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 г. в 14.00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», – написал мэр в своем блоге. Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев подтвердил, что частичная мобилизация в столице завершена. Полковник также заявил, что в столичные комиссариаты продолжают поступать обращения от добровольцев, которые хотят отправиться на фронт. По каждому обращению военкоматы будут принимать персональные решения.
Мобилизация стала «огромным испытанием» для тысяч московских семей, «чьи отцы, мужья и сыновья сегодня идут в действующую армию», говорит Собянин: «Выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей». Мэр отметил, что он совместно с Минобороны продолжит оказывать содействие в материально-техническом обеспечении и улучшении быта в воинских частях. О завершении частичной мобилизации чуть позже 17 октября объявили в Подмосковье. На федеральном уровне пока не сообщалось о прекращении мобилизации. В пятницу, 14 октября, президент Владимир Путин сообщил, что призвано 222 000 человек из необходимых 300 000.
«Закон и указ о мобилизации предполагают ее объявление, вопрос завершения либо прекращения мобилизации нормативными актами [регионов] никак не урегулирован», – написал в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков.
Власти субъектов РФ не обладают полномочиями по завершению мобилизации. Поэтому, предполагает он, «выданные повестки о явке по мобилизации не утрачивают силу в связи с заявлением мэра Москвы или губернатора любого другого региона». Юрист Александр Передрук согласен с тем, что завершение мобилизации возможно только указом президента. Он отметил, что количество граждан, которых необходимо призвать по мобилизации, а также сроки ее проведения определяются Минобороны для каждого субъекта РФ. Согласно ст. 20 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», призыв граждан на военную службу по мобилизации осуществляют призывные комиссии по мобилизации граждан, создаваемые в том числе в субъектах РФ, и их возглавляют высшие должностные лица субъектов РФ.
По мнению юриста Евгения Крылова, механизм завершения мобилизации не урегулирован. «Я предполагаю, что отменять ее должен президент. Он указом ее объявил, указом она и заканчивается, а если нет указа, то мобилизация идет. Пока идет – призыв законный», – сказал Крылов. Адвокат Дмитрий Захватов напомнил о п. 8 указа президента от 21 сентября, которым установлено, что призыв граждан на мобилизацию обеспечивается высшими должностными лицами субъектов РФ в количестве и сроки, установленные Минобороны. «Поскольку эти самые «количество и сроки» – информация ДСП, то мы не узнаем ни количества, ни сроков, но в теории может так выйти, что Минобороны может снижать количество мобилизованных по регионам РФ», – сказал Захватов. Таким образом, допускает юрист, в Москве и области мобилизация фактически может быть окончена.