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Собянин объявил о завершении мобилизации в Москве

Повестки, разосланные в процессе мобилизации, прекратят свое действие
Анастасия Швецова
Александр Щербак / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что частичная мобилизация в Москве завершена. Пункты сбора военнослужащих закроются 17 октября в 14.00, написал он в своем блоге. 

«Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», — уточнил Собянин. 

Мэр Москвы, ссылаясь на данные военкомата Москвы, заявил, что задачи по частичной мобилизации были выполнены в полном объеме. Собянин отдельно отметил «ответственность, чувству долга и патриотизм» москвичей. Он также выразил благодарность всем мобилизованным, которые отправятся в зону боевых действий. 

Собянин подчеркнул, что власти Москвы продолжат оказывать помощь семьям и близким призванных военнослужащих. В день объявления в России частичной мобилизации, 21 сентября, мэр Москвы заявил, что меры социальной поддержки для добровольцев и их семей также будут распространяться на мобилизованных. Он подписал указ, согласно которому призванным гражданам в период прохождения службы будут выплачивать дополнительно 50 000 руб. в месяц.

5 октября Собянин анонсировал дополнительные меры поддержки для семей мобилизованных. Все члены семьи военнослужащих получат единовременную материальную помощь, они смогут обратиться за психологической помощью и консультацией по юридическим вопросам. Кроме того, детей мобилизованных будут зачислять в детсады без очереди, а школьникам 1-11 классов предоставят бесплатное двухразовое питание. Ряд мер поддержки также касается пожилых родственников и людей с инвалидностью.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября — в день подписания соответствующего указа президентом РФ Владимиром Путиным. В Минобороны РФ пояснили, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего мобилизуют 300 000 человек. 

После объявления частичной мобилизации в России в Москве начали открывать временные пункты мобилизации. Под них были отданы здания Дарвиновского музея, Театра Виктюка, Музея героев России и Советского Союза и Музея Москвы.

В Музее Москвы также сообщали о переносе нескольких спектаклей. Так, 29 и 30 сентября должен был пройти спектакль «Омовение», а 15 и 16 октября планировался показ постановки «Явь». Кроме того, 24-25 сентября отменили фестиваль Veter Fall Fest. Организаторы уточнили, что на этапе монтажа 23 сентября администрация сообщила об организации мобилизационного центра в музее. В рамках Veter Fall Fest ежегодно проходит маркет, на котором можно найти разные локальные бренды. Также на площадке устраивают воркшопы, лекции, мастер-классы и выступления музыкальных групп.

Ранее по теме: В комиссариате Москвы опровергли вручение повесток около метро

Ранее сегодня военный комиссар Москвы Максим Локтев подтвердил агентству «Москва» выполнение мобилизационного задания Минобороны РФ. Он уточнил, что дополнительные мобилизационные пункты также закроются «в ближайшее время».

В то же время с начала частичной мобилизации в соцсетях стали появляться сообщения об «облавах» на уклонистов у станций метро в Москве. Пользователи сообщали, что правоохранительные органы вручали повестки около «Алексеевской», «Новокосино» и «Марьиной рощи» всем, у кого не было справки о брони. Аналогичные инциденты произошли в Санкт-Петербурге.

На прошлой неделе член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов рассказал, что таким образом повестку получил обратившийся к нему сотрудник МГТС. По словам работника, возле станции метро «Щелковская» его задержали во время «облавы» на уклонистов. Действия военкоматов Кабанов назвал «беззаконием» и заявил, что подобные шаги «создают враждебное отношение в обществе ко всему происходящему».

На возмущения члена СПЧ ответил сенатор Андрей Клишас. Он призвал проверить каждую жалобу о незаконном вручении повесток. В Госдуме назвали массовое вручение повесток провокацией. В военном комиссариате Москвы опровергли эти сообщения. Военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что сотрудники полиции не вручают повестки в рамках частичной мобилизации у станций метро. Он добавил, что при этом регулярно проводятся розыскные мероприятия.

14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель. Он уточнил, что в настоящее время мобилизовано 222 000 россиян. При этом ранее власти Ростовской и Курской областей говорили о получении нового мобилизационного задания. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отмечал, что к его выполнению уже приступили. В правительстве Курской области также сообщили, что регион завершил первый этап частичной мобилизации и перешел ко второму. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что второй волны частичной мобилизации в России нет. Он посоветовал уточнить у властей регионов, что они имели в виду.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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