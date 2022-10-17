Собянин объявил о завершении мобилизации в Москве

Собянин объявил о завершении мобилизации в МосквеПовестки, разосланные в процессе мобилизации, прекратят свое действие
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что частичная мобилизация в Москве завершена. Пункты сбора военнослужащих закроются 17 октября в 14.00, написал он в своем блоге.
«Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», — уточнил Собянин.
Мэр Москвы, ссылаясь на данные военкомата Москвы, заявил, что задачи по частичной мобилизации были выполнены в полном объеме. Собянин отдельно отметил «ответственность, чувству долга и патриотизм» москвичей. Он также выразил благодарность всем мобилизованным, которые отправятся в зону боевых действий.
Собянин подчеркнул, что власти Москвы продолжат оказывать помощь семьям и близким призванных военнослужащих. В день объявления в России частичной мобилизации, 21 сентября, мэр Москвы заявил, что меры социальной поддержки для добровольцев и их семей также будут распространяться на мобилизованных. Он подписал указ, согласно которому призванным гражданам в период прохождения службы будут выплачивать дополнительно 50 000 руб. в месяц.
5 октября Собянин анонсировал дополнительные меры поддержки для семей мобилизованных. Все члены семьи военнослужащих получат единовременную материальную помощь, они смогут обратиться за психологической помощью и консультацией по юридическим вопросам. Кроме того, детей мобилизованных будут зачислять в детсады без очереди, а школьникам 1-11 классов предоставят бесплатное двухразовое питание. Ряд мер поддержки также касается пожилых родственников и людей с инвалидностью.
Частичная мобилизация в России началась 21 сентября — в день подписания соответствующего указа президентом РФ Владимиром Путиным. В Минобороны РФ пояснили, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего мобилизуют 300 000 человек.
После объявления частичной мобилизации в России в Москве начали открывать временные пункты мобилизации. Под них были отданы здания Дарвиновского музея, Театра Виктюка, Музея героев России и Советского Союза и Музея Москвы.
В Музее Москвы также сообщали о переносе нескольких спектаклей. Так, 29 и 30 сентября должен был пройти спектакль «Омовение», а 15 и 16 октября планировался показ постановки «Явь». Кроме того, 24-25 сентября отменили фестиваль Veter Fall Fest. Организаторы уточнили, что на этапе монтажа 23 сентября администрация сообщила об организации мобилизационного центра в музее. В рамках Veter Fall Fest ежегодно проходит маркет, на котором можно найти разные локальные бренды. Также на площадке устраивают воркшопы, лекции, мастер-классы и выступления музыкальных групп.
Ранее сегодня военный комиссар Москвы Максим Локтев подтвердил агентству «Москва» выполнение мобилизационного задания Минобороны РФ. Он уточнил, что дополнительные мобилизационные пункты также закроются «в ближайшее время».
В то же время с начала частичной мобилизации в соцсетях стали появляться сообщения об «облавах» на уклонистов у станций метро в Москве. Пользователи сообщали, что правоохранительные органы вручали повестки около «Алексеевской», «Новокосино» и «Марьиной рощи» всем, у кого не было справки о брони. Аналогичные инциденты произошли в Санкт-Петербурге.
На прошлой неделе член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов рассказал, что таким образом повестку получил обратившийся к нему сотрудник МГТС. По словам работника, возле станции метро «Щелковская» его задержали во время «облавы» на уклонистов. Действия военкоматов Кабанов назвал «беззаконием» и заявил, что подобные шаги «создают враждебное отношение в обществе ко всему происходящему».
На возмущения члена СПЧ ответил сенатор Андрей Клишас. Он призвал проверить каждую жалобу о незаконном вручении повесток. В Госдуме назвали массовое вручение повесток провокацией. В военном комиссариате Москвы опровергли эти сообщения. Военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что сотрудники полиции не вручают повестки в рамках частичной мобилизации у станций метро. Он добавил, что при этом регулярно проводятся розыскные мероприятия.
14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель. Он уточнил, что в настоящее время мобилизовано 222 000 россиян. При этом ранее власти Ростовской и Курской областей говорили о получении нового мобилизационного задания. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отмечал, что к его выполнению уже приступили. В правительстве Курской области также сообщили, что регион завершил первый этап частичной мобилизации и перешел ко второму. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что второй волны частичной мобилизации в России нет. Он посоветовал уточнить у властей регионов, что они имели в виду.