Собянин объявил о завершении мобилизации в Москве

14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель. Он уточнил, что в настоящее время мобилизовано 222 000 россиян. При этом ранее власти Ростовской и Курской областей говорили о получении нового мобилизационного задания. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отмечал, что к его выполнению уже приступили. В правительстве Курской области также сообщили, что регион завершил первый этап частичной мобилизации и перешел ко второму. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что второй волны частичной мобилизации в России нет. Он посоветовал уточнить у властей регионов, что они имели в виду.