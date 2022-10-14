В комиссариате Москвы опровергли вручение повесток около метро

Позже депутат Мосгордумы Кирилл Щитов сообщил, что к нему обратился москвич, ребенок которого получил повестку при входе в столичный метрополитен. По словам обратившегося, его сыну 18 лет, он учится на очной форме в колледже, при себе он имел паспорт и студенческий билет. Щитов отметил, что информация о произошедшем уже была передана в военную прокуратуру «для проверки законности и правомерности данных действий», передает ТАСС.