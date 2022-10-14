В комиссариате Москвы опровергли вручение повесток около метро
Сотрудники полиции не вручают повестки о призыве граждан в рамках частичной мобилизации возле станций московского метро, об этом сообщил военный комиссар Москвы Максим Локтев, пишут «РИА Новости».
«Никакое вручение повесток военными комиссариатами города или сотрудниками полиции не проводится. Розыскные мероприятия проводятся регулярно, это связано с постоянной оперативно-розыскной деятельностью по поимке преступников. О результатах такой работы спецслужбы отчитываются почти ежедневно», – сказали в комиссариате.
Локтев уточнил, что в сферу деятельности правоохранительных органов также могут попасть граждане, которые уклоняются от посещения военкомата после получения повестки.
Ранее в сети стали появляться сообщения о том, что в Москве возле некоторых станций метро, в том числе около «Алексеевской», «Новокосино» и «Марьиной рощи», начали вручать повестки. Уточнялось, что повестки вручались всем подряд, если нет справки о брони.
Позже депутат Мосгордумы Кирилл Щитов сообщил, что к нему обратился москвич, ребенок которого получил повестку при входе в столичный метрополитен. По словам обратившегося, его сыну 18 лет, он учится на очной форме в колледже, при себе он имел паспорт и студенческий билет. Щитов отметил, что информация о произошедшем уже была передана в военную прокуратуру «для проверки законности и правомерности данных действий», передает ТАСС.
В Госдуме назвали массовое вручение повесток провокацией. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев сообщил изданию «Подъем», что обсудит сложившуюся ситуацию с депутатами. «Но у метро раздавать повестки никто не должен. Как они определят, что это за человек? Это же смешно. Это какая-то провокация 100%. Ситуацию на комитете, конечно, будем обсуждать», — сказал он.
Аналогичные сообщения появились и в Санкт-Петербурге, где в подъездах домов начали появляться сотрудники военкоматов и принудительно вручать повестки. В пресс-службе городской администрации сообщили, что в Санкт-Петербурге была организована работа групп оповещения для повторного вручения повесток гражданам, которые не явились в военкоматы с первого раза.
«В связи с тем, что по ряду адресов в Калининском районе лицам, лично получившим повестки, не явившимся в военный комиссариат и не предоставившим о себе учетные данные, повторно были выписаны повестки. Для вручения повесток в подъездах на первых этажах домов работают группы оповещения, в которые входят сотрудники военкомата, районной администрации и полиции», — сказали в пресс-службе (цит. по ТАСС).
Ранее сенатор Андрей Клишас заявил о необходимости проверить каждую жалобу о незаконном вручении повесток. Таким образом он прокомментировал появившееся сообщение члена Совета по правам человека при президенте РФ Кирилла Кабанова, который сообщил об обращении сотрудника МГТС и его руководителя в СПЧ. По словам работника, возле станции метро «Щелковская» его задержали во время «облавы» на уклонистов.
«Товарищи начальники, вы понимаете, что творите беззаконие и создаете враждебное отношение в обществе ко всему происходящему? От таких действий вреда больше, чем от укропропаганды», — заявил Кабанов.
По словам члена СПЧ, ранее он расценивал подобные сообщения как «фейки», однако в данном случае историю ему рассказал человек, которого он знает лично и которому «полностью доверяет». Кабанов уточнил, что попросит председателя СПЧ обратиться в прокуратуру «для дачи правовой оценки».
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В этот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. В Минобороны РФ пояснили, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.
После начала частичной мобилизации от граждан РФ стало поступать большое количество жалоб на организацию призыва. В конце сентября Путин потребовал исправить допущенные ошибки. «Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — подчеркнул глава государства.
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