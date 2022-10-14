В комитете Госдумы по обороне подтвердили отсрочку для отцов с тремя детьми
Отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации теперь будут получать отцы трех детей до 16 лет, а не четырех, как это было раньше, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете».
«Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации», – рассказал он.
Ранее, 6 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в правовую базу о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Согласно документу, отсрочке от воинской службы подлежат граждане, получающие образование соответствующего уровня впервые, студенты очной и очно-заочной формы обучения. В частности, призыву не будут подлежать студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, аспиранты, те, кто учится в вечернее время, а также студенты духовных образовательных организаций.
В конце сентября Путин потребовал исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации. Он отметил, что от граждан поступает много сообщений об организации призыва, качестве снабжения и бытовых условиях. «Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — подчеркнул глава государства.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В этот день Путин подписал соответствующий указ. Как позже пояснили в Минобороны РФ, призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных.
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