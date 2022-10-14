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В комитете Госдумы по обороне подтвердили отсрочку для отцов с тремя детьми

Ведомости

Отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации теперь будут получать отцы трех детей до 16 лет, а не четырех, как это было раньше, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете».

«Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации», – рассказал он.

Ранее, 6 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в правовую базу о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Согласно документу, отсрочке от воинской службы подлежат граждане, получающие образование соответствующего уровня впервые, студенты очной и очно-заочной формы обучения. В частности, призыву не будут подлежать студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, аспиранты, те, кто учится в вечернее время, а также студенты духовных образовательных организаций.

Ранее по теме: Депутаты и сенаторы предлагают поправки в закон о мобилизации в части отсрочек

В конце сентября Путин потребовал исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации. Он отметил, что от граждан поступает много сообщений об организации призыва, качестве снабжения и бытовых условиях. «Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — подчеркнул глава государства.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В этот день Путин подписал соответствующий указ. Как позже пояснили в Минобороны РФ, призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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