Отсрочку от мобилизации получили аспиранты, ординаторы и студенты коммерческих вузов

Как пояснила эксперт службы правового консалтинга «Гарант» Анна Кикинская, теперь отсрочку получат все, кто впервые получает среднее профессиональное и высшее образование, кроме заочников. По мнению председателя комитета Госдумы по образованию Ольги Казаковой («Единая Россия»), в вопросе отсрочки для студентов «поставлена точка». «Теперь есть полноценная картина по всем нашим ребятам, которые получают высшее или среднее специальное образование, все сложилось, – сказала она. – Теперь можно действовать четко по указу». Накануне Казакова отметила, что выпущенный документ поможет избежать ошибок при частичной мобилизации, а также помочь тем студентам, которые были мобилизованы по ошибке. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия») сообщила «Ведомостям», что до появления поправок получила сотни обращений от студентов, аспирантов и их родителей, «особенно популярным был вопрос отсрочки для частных вузов»: «Думаю, указ исчерпывающий, он не создаст новых коллизий». Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ), напротив, считает обновленный указ неполным, так как он не проясняет судьбу кандидатов и докторов наук: «Докторов в России около 50 000, а кандидатов около – 200 000 <...> Я думаю, что на поле боя от доктора наук будет гораздо меньше пользы, чем в аудитории».