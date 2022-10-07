Отсрочку от мобилизации получили аспиранты, ординаторы и студенты коммерческих вузов

Отсрочку от мобилизации получили аспиранты, ординаторы и студенты коммерческих вузовПрезидент уточнил категории учащихся, не подлежащих призыву
Президент изменил категории учащихся, которые не могут быть призваны в рамках частичной мобилизации, – он внес изменения в выпущенный 24 сентября указ. В прошлом документе речь шла лишь о студентах государственных и научных учреждений, а также учащихся государственных колледжей. Обновленный же текст дополнен учащимися коммерческих вузов и колледжей, аспирантами и ординаторами, а также обучающимися в духовных образовательных организациях.
После появления первого указа ведомства представитель Минобрнауки уточнял «Ведомостям», что аспирантов не призовут, но не по действующему указу президента. А министр обороны Сергей Шойгу говорил, что и студентов коммерческих вузов призывать не станут, но для этого должны последовать поправки в указ президента. 29 сентября отделение ОНФ в Нижегородской области сообщило, что мобилизованный учащийся очного отделения одного из госвузов Нижегородской области был отправлен домой. 1 октября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своих соцсетях сообщил, что домой вернули ошибочно призванного студента дневного отделения одного из вузов (не было указано, о каком вузе идет речь).
Терминологическая составляющая первого указа затрудняла его толкование на местах. Понятие «студент», например, в законодательстве вообще не используется, поэтому и возник вопрос, можно ли применять документ в отношении аспирантов. Внесенные президентом изменения в указ данный пробел устраняют. Теперь в документе, например, прямо говорится, что право на отсрочку предоставляется обучающимся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.
5 октября на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года» президент сообщил, что Минобороны своевременно не подготовило изменения в нормативно-правовую базу по части отсрочек. При этом, по его словам, нужно было сразу учесть и частные вузы: «Когда говорю об учебных заведениях, имеющих госаккредитацию, это как раз и есть частные учебные заведения. У нас без госаккредитации практически таких и нет. Это совсем какие-то малозаметные лавочки, а не учебные заведения».
Как пояснила эксперт службы правового консалтинга «Гарант» Анна Кикинская, теперь отсрочку получат все, кто впервые получает среднее профессиональное и высшее образование, кроме заочников. По мнению председателя комитета Госдумы по образованию Ольги Казаковой («Единая Россия»), в вопросе отсрочки для студентов «поставлена точка». «Теперь есть полноценная картина по всем нашим ребятам, которые получают высшее или среднее специальное образование, все сложилось, – сказала она. – Теперь можно действовать четко по указу». Накануне Казакова отметила, что выпущенный документ поможет избежать ошибок при частичной мобилизации, а также помочь тем студентам, которые были мобилизованы по ошибке. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия») сообщила «Ведомостям», что до появления поправок получила сотни обращений от студентов, аспирантов и их родителей, «особенно популярным был вопрос отсрочки для частных вузов»: «Думаю, указ исчерпывающий, он не создаст новых коллизий». Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ), напротив, считает обновленный указ неполным, так как он не проясняет судьбу кандидатов и докторов наук: «Докторов в России около 50 000, а кандидатов около – 200 000 <...> Я думаю, что на поле боя от доктора наук будет гораздо меньше пользы, чем в аудитории».
В подготовке статьи участвовала Валерия Мишина