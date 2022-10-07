Депутаты и сенаторы предлагают поправки в закон о мобилизации в части отсрочек

Депутаты и сенаторы предлагают поправки в закон о мобилизации в части отсрочекОни хотят уточнить, кто именно может быть призван
Депутаты и сенаторы от ЛДПР внесли в Госдуму поправки, уточняющие параметры частичной мобилизации. Авторы предложили дополнить закон статьей, которая будет освобождать от нее несколько категорий граждан. В пояснительной записке авторы отмечают, что ни в законе о мобилизации, ни в указе президента Владимира Путина о проведении частичной мобилизации не прописаны ее критерии. По их мнению, пока руководство страны лишь на уточняет, что мобилизации подлежат те, кто состоит в запасе, проходил службу в рядах Вооруженных сил (ВС), имеет подходящую военно-учетную специальность и боевой опыт. При этом «на местах повестки стали направлять массово, пытаясь охватить как можно больше мужчин, включая тех, кто не служил и никогда не держал оружия в руках, многодетных отцов, людей с хроническими заболеваниями, лиц, вышедших из призывного возраста, студентов, ключевых компетентных работников, на которых держится бизнес», сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Парламентарии предлагают на законодательном уровне предоставлять отсрочку призывникам, имеющим воинские звания рядового и сержантского состава в возрасте старше 35 лет, звание младших офицеров – старше 50 лет, звание старших офицеров – старше 55 лет; имеющим на иждивении троих и более детей до 16 лет, ребенка-инвалида или отцам-одиночкам, воспитывающим хотя бы одного ребенка. Авторы предложили освободить от частичной мобилизации единственного ребенка одинокого родителя, близкого родственника (сына или родного брата) ранее погибшего при исполнении или в результате получения увечий военнослужащего, а также обучающихся впервые студентов по очной или очно-заочной форме в вузах с госаккредитацией. Также в законопроекте оговорено, что граждане, не получившие повестку лично, должны иметь право выезжать за пределы России.
Это не первая такая инициатива. 28 сентября, спустя неделю после объявления частичной мобилизации в России, депутаты от КПРФ внесли документ, который призван освободить от призыва отцов семей, где есть трое детей (сейчас законом предусмотрена отсрочка при наличии четырех и более детей). Также ими предложено поднять возраст детей, которые должны быть в семье, с 16 до 18 лет, а для детей, обучающихся по очной форме обучения, – до 23 лет. «Новые люди» 1 октября предложили давать отсрочку тем, кто ухаживает за близким родственником – инвалидом I группы или нуждающемся в постоянном уходе в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы; кто является единственным кормильцем семьи, в которой воспитывается ребенок-инвалид; у кого в семье уже есть мобилизованный. Фракция «Справедливой России» 4 октября внесла документ, которым предлагается предоставлять отсрочку родителям или опекунам, ухаживающим за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.
Предложений очень много и у фракций, и межфракционных, они касаются не только отсрочек и гарантий, мер соцподдержки и военнослужащим, и членам их семей – и все они прорабатываются, сказал «Ведомостям» первый замруководителя фракции в Госдуме Дмитрий Вяткин. Что касается поправок в закон о мобилизации в части отсрочек, депутат отметил, что есть требования закона «О воинской службе», в том числе в части отсрочек и ограничений, и «его просто нужно исполнять». Призыв по мобилизации, отметим, регулируется иным законом. «И я полагаю, что целый ряд вопросов в настоящий момент был закрыт вчерашним указом президента (он касается учащихся. – «Ведомости»)», – добавил Вяткин. Также парламентарий отметил, что право на установление дополнительных броней, например, по отраслям есть у правительства, чем оно пользуется.
Ключевой пункт законопроектов не в дополнительных отсрочках, а в ограничении категории лиц, которых можно призвать при частичной мобилизации в принципе – это только те, кто служил, отмечает адвокат Александр Передрук. По мнению адвоката юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгении Рыжковой, в настоящее время внесение поправок необходимо, поскольку правоприменители трактуют действующее законодательство по-разному. При этом законопроекты содержат неточности – например, ни один из них не разъясняет, кого можно считать гражданином, призванным на военную службы. «Существует несколько позиций: лица, получившие повестку, или лица, явившиеся в военкомат, прошедшие медицинскую комиссию, в отношении которых вынесен приказ о направлении к месту несения службы. Этот вопрос важен для применения уголовного законодательства», – говорит Рыжкова.
Принятие поправок, расширяющих перечень для получения отсрочки, – это единственная возможность избежать перегибов на местах, говорит юрист Леонид Соловьев. По его словам, «ручной» режим решения спорных ситуаций «никому ничего не гарантирует». «Действующий перечень для отсрочек довольно узкий. И поправки должны гарантировать, что если человека все-таки мобилизуют, то решение о его отзыве со службы будет принято оперативно», – отмечает Соловьев. В настоящий момент вопросы частичной мобилизации решаются в ручном режиме, но целесообразнее было бы все прописать в законодательстве о мобилизации, соглашается специалист Amulex.ru Максим Едрышов.
Уточнение в законодательстве вопроса о том, кому положены отсрочки при мобилизации, необходимо, но излишняя детализация вряд ли нужна, говорит директор фонда развития технологий 21-го века Иван Коновалов. Реакция политических сил на запрос гражданского общества в связи с неясностью вопроса закономерна, продолжает он, но о конкретных видах отсрочек решение следует принимать, имея детальные расчеты и оценки.
В подготовке статьи участвовал Алексей Никольский