Депутаты и сенаторы предлагают поправки в закон о мобилизации в части отсрочек

Это не первая такая инициатива. 28 сентября, спустя неделю после объявления частичной мобилизации в России, депутаты от КПРФ внесли документ, который призван освободить от призыва отцов семей, где есть трое детей (сейчас законом предусмотрена отсрочка при наличии четырех и более детей). Также ими предложено поднять возраст детей, которые должны быть в семье, с 16 до 18 лет, а для детей, обучающихся по очной форме обучения, – до 23 лет. «Новые люди» 1 октября предложили давать отсрочку тем, кто ухаживает за близким родственником – инвалидом I группы или нуждающемся в постоянном уходе в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы; кто является единственным кормильцем семьи, в которой воспитывается ребенок-инвалид; у кого в семье уже есть мобилизованный. Фракция «Справедливой России» 4 октября внесла документ, которым предлагается предоставлять отсрочку родителям или опекунам, ухаживающим за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.