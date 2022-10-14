Сенатор Клишас потребовал проверить «облавы» на мужчин у станций метро
Каждая жалоба о незаконном вручении повесток должна быть проверена. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
«Каждый такой сигнал должен быть проверен, и в случае подтверждения действиям должностных лиц, которые санкционировали такие "облавы", должна быть дана правовая оценка», — написал Клишас.
Таким образом он прокомментировал ранее появившееся сообщение члена Совета по правам человека при президенте РФ Кирилла Кабанова. Кабанов рассказал об обращении сотрудника МГТС и его руководителя в СПЧ. По словам работника, возле станции метро «Щелковская» его задержали во время «облавы» на уклонистов.
«Товарищи начальники, вы понимаете, что творите беззаконие и создаете враждебное отношение в обществе ко всему происходящему? От таких действий вреда больше, чем от укропропаганды», — заявил Кабанов.
По словам члена СПЧ, ранее он расценивал подобные сообщения как «фейки», однако в данном случае историю ему рассказал человек, которого он знает лично и которому «полностью доверяет». Кабанов уточнил, что попросит председателя СПЧ обратиться в прокуратуру «для дачи правовой оценки».
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В этот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. В Минобороны РФ пояснили, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.
После начала частичной мобилизации от граждан РФ стало поступать большое количество жалоб на организацию призыва. В конце сентября Путин потребовал исправить допущенные ошибки. «Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — подчеркнул глава государства.
12 октября генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что следует модернизировать мобилизационную систему в России. Он добавил, что не стоит делать военкоматы «крайними», и призвал оказывать «коллективную помощь» для работы системы без сбоев. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в настоящее время разрабатываются меры по совершенствованию системы мобилизации.
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