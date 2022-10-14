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Сенатор Клишас потребовал проверить «облавы» на мужчин у станций метро

Ведомости

Каждая жалоба о незаконном вручении повесток должна быть проверена. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале. 

«Каждый такой сигнал должен быть проверен, и в случае подтверждения действиям должностных лиц, которые санкционировали такие "облавы", должна быть дана правовая оценка», — написал Клишас.

Таким образом он прокомментировал ранее появившееся сообщение члена Совета по правам человека при президенте РФ Кирилла Кабанова. Кабанов рассказал об обращении сотрудника МГТС и его руководителя в СПЧ. По словам работника, возле станции метро «Щелковская» его задержали во время «облавы» на уклонистов. 

«Товарищи начальники, вы понимаете, что творите беззаконие и создаете враждебное отношение в обществе ко всему происходящему? От таких действий вреда больше, чем от укропропаганды», — заявил Кабанов. 

По словам члена СПЧ, ранее он расценивал подобные сообщения как «фейки», однако в данном случае историю ему рассказал человек, которого он знает лично и которому «полностью доверяет». Кабанов уточнил, что попросит председателя СПЧ обратиться в прокуратуру «для дачи правовой оценки».

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В этот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. В Минобороны РФ пояснили, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.

После начала частичной мобилизации от граждан РФ стало поступать большое количество жалоб на организацию призыва. В конце сентября Путин потребовал исправить допущенные ошибки. «Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — подчеркнул глава государства.

12 октября генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что следует модернизировать мобилизационную систему в России. Он добавил, что не стоит делать военкоматы «крайними», и призвал оказывать «коллективную помощь» для работы системы без сбоев. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в настоящее время разрабатываются меры по совершенствованию системы мобилизации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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