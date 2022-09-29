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Путин потребовал исправить ошибки при частичной мобилизации

Ведомости

Президент России Владимир Путин потребовал исправить ошибки, допущенные во время проведения частичной мобилизации. Об этом он заявил на совещании с членами Совета безопасности.

«В ходе мобилизационных мероприятий — от граждан поступает много информации на эту тему об организации самого призыва, качества снабжения, бытовых условий и других вопросов — возникает много вопросов. Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — подчеркнул глава государства (цитата по ТАСС).

По его словам, необходимо разбираться в каждом случае отдельно, а если допущена ошибка, ее нужно исправить — вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.

После ее объявления в соцсетях появлялись сообщения о том, что в военкоматы, вопреки официальной информации, вызывались люди, которые не подходят под критерии, обозначенные руководством страны и Минобороны.

24 сентября председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил обращение в Минобороны России с просьбой как можно скорее разрешить проблемы, о которых стало известно в первые дни частичной мобилизации. Он указал на «палочную систему», к которой, как показали первые дни мобилизации, прибегли военкоматы: идет призыв людей без военно-учетной специальности и боевого опыта и не подходящих по возрасту, при этом некоторым добровольцам отказывают из-за «выполнения плана». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных