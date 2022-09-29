Путин потребовал исправить ошибки при частичной мобилизации
Президент России Владимир Путин потребовал исправить ошибки, допущенные во время проведения частичной мобилизации. Об этом он заявил на совещании с членами Совета безопасности.
«В ходе мобилизационных мероприятий — от граждан поступает много информации на эту тему об организации самого призыва, качества снабжения, бытовых условий и других вопросов — возникает много вопросов. Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — подчеркнул глава государства (цитата по ТАСС).
По его словам, необходимо разбираться в каждом случае отдельно, а если допущена ошибка, ее нужно исправить — вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.
После ее объявления в соцсетях появлялись сообщения о том, что в военкоматы, вопреки официальной информации, вызывались люди, которые не подходят под критерии, обозначенные руководством страны и Минобороны.
24 сентября председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил обращение в Минобороны России с просьбой как можно скорее разрешить проблемы, о которых стало известно в первые дни частичной мобилизации. Он указал на «палочную систему», к которой, как показали первые дни мобилизации, прибегли военкоматы: идет призыв людей без военно-учетной специальности и боевого опыта и не подходящих по возрасту, при этом некоторым добровольцам отказывают из-за «выполнения плана».
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