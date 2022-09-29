Мобилизованные приступят к контролю освобожденных территорий после боевого слаживания
Призванные из запаса в рамках частичной мобилизации военнослужащие приступят к задачам по контролю ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей после боевого слаживания, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«После проведения боевого слаживания подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
В оборонном ведомстве также уточнили, что после прохождения индивидуальной подготовки мобилизованные приступили к подготовке в составе взводов, рот (батарей). Они оттачивают навыки огневой подготовки с применением штатного вооружения и боевой техники в составе различных подразделений.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт.
После объявления мобилизации не только правозащитники, но и представители всех уровней власти стали запускать горячие линии, чат-боты, а также штабы помощи тем, кто был призван в нарушение обещаний Минобороны и президента. Информация о частичной мобилизации, в частности, предоставляется по горячей линии 122. В нынешней ситуации правительство планирует собрать самые часто задаваемые вопросы и подготовить для них ответы для преждевременного оповещения граждан.
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