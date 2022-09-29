В Туве заявили о выполнении плана по частичной мобилизации
В Туве завершилась частичная мобилизация, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.
«Сегодня военный комиссар республики Демир-оол Артына доложил главе республики Владиславу Ховалыгу о выполнении квоты по частичной мобилизации», – сообщили там.
Всего, как утверждается, было мобилизовано около 700 человек. При этом военкоматы все еще могут присылать жителям повестки для уточнения и сверки данных, добавили в региональной администрации.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.
Ранее стали известны специалисты, которые не подпадают под мобилизацию. Так, призыв не коснется сотрудников IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков. Кроме того, отсрочку от военной службы смогут получить работники оборонных предприятий, граждане, негодные по состоянию здоровья, кормильцы многодетных семей и др.
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