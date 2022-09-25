Глава Крыма сообщил о выполнении плана по мобилизации в республике
В Крыму план по призыву в рамках частичной мобилизации выполнен в полном объеме, 25 сентября мобилизационные мероприятия на полуострове завершатся, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава Крыма поблагодарил жителей, которые «выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы».
«Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены. Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения», — написал Аксенов.
В Крыму награды получили казаки штурмового батальона «Таврида», которые участвовали в специальной военной операции на Украине и достойно выполнили поставленные задачи, добавил глава региона.
В пятницу глава республики заявил, что его сына призвали на военную службу по частичной мобилизации. По его словам, тот уже выехал в подразделение на территории части. 22 сентября Аксенов сообщил, что каждый мобилизованный житель Крыма получит единоразовую выплату в размере 200 000 руб. Заявление военнослужащие смогут написать в части, выплата будет произведена в течение пяти дней, уточнил он.
Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила сократить перечень заболеваний, по которым призывник признается негодным к военной службе. Она заявила, что «сейчас России необходимы не только добровольческая профессиональная армия, но и увеличение резерва годных к службе молодых людей». В России освобождаются от призыва и военных сборов призывники с плоскостопием и сколиозом определенных степеней, напомнила сенатор.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он уточнил, что призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.
В субботу в Госдуму был внесен законопроект о мерах поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также членов их семей. Документ предполагает введение единовременной выплаты для мобилизованных в размере 300 000 руб.