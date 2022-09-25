Глава Крыма сообщил о выполнении плана по мобилизации в республике

В пятницу глава республики заявил, что его сына призвали на военную службу по частичной мобилизации. По его словам, тот уже выехал в подразделение на территории части. 22 сентября Аксенов сообщил, что каждый мобилизованный житель Крыма получит единоразовую выплату в размере 200 000 руб. Заявление военнослужащие смогут написать в части, выплата будет произведена в течение пяти дней, уточнил он.