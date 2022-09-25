В СПЧ предложили увеличить призывной возраст получивших гражданство РФ

По словам Фадеева, в контексте обсуждения частичной мобилизации часто звучит претензия, которая касается трудовых мигрантов и других иностранцев, которые приехали в страну и получили российское гражданство. Глава СПЧ напомнил, что сейчас такие жители, если они старше 27 лет, согласно законодательству, не подлежат призыву на военную службу, не могут получить военно-учетную специальность и попасть в запас.