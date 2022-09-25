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Общество

В СПЧ предложили увеличить призывной возраст получивших гражданство РФ

Ведомости

Необходимо рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан (мигрантов и других людей, прибывших в Россию и получивших гражданство) до 45 или 50 лет, считает председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Его заявление опубликовано в Telegram-канале СПЧ.

По словам Фадеева, в контексте обсуждения частичной мобилизации часто звучит претензия, которая касается трудовых мигрантов и других иностранцев, которые приехали в страну и получили российское гражданство. Глава СПЧ напомнил, что сейчас такие жители, если они старше 27 лет, согласно законодательству, не подлежат призыву на военную службу, не могут получить военно-учетную специальность и попасть в запас.

«Конституция говорит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, не делая различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован. Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет», — заявил Фадеев. 

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При этом он подчеркнул, что речь не идет о немедленной мобилизации натурализованных иностранцев, что «было бы дискриминацией». Фадеев предложил ввести в России механизм, подобный израильскому, где репатриант через год призывается в армию вне зависимости от возраста. 

В СПЧ намерены провести консультации по этой теме с профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации, а также с Главным правовым управлением Минобороны России.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 

Ранее Фадеев направил обращение в Минобороны России с просьбой как можно скорее разрешить проблемы, о которых стало известно в первые дни частичной мобилизации.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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