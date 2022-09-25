В СПЧ предложили увеличить призывной возраст получивших гражданство РФ
Необходимо рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан (мигрантов и других людей, прибывших в Россию и получивших гражданство) до 45 или 50 лет, считает председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Его заявление опубликовано в Telegram-канале СПЧ.
По словам Фадеева, в контексте обсуждения частичной мобилизации часто звучит претензия, которая касается трудовых мигрантов и других иностранцев, которые приехали в страну и получили российское гражданство. Глава СПЧ напомнил, что сейчас такие жители, если они старше 27 лет, согласно законодательству, не подлежат призыву на военную службу, не могут получить военно-учетную специальность и попасть в запас.
«Конституция говорит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, не делая различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован. Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет», — заявил Фадеев.
При этом он подчеркнул, что речь не идет о немедленной мобилизации натурализованных иностранцев, что «было бы дискриминацией». Фадеев предложил ввести в России механизм, подобный израильскому, где репатриант через год призывается в армию вне зависимости от возраста.
В СПЧ намерены провести консультации по этой теме с профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации, а также с Главным правовым управлением Минобороны России.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.
Ранее Фадеев направил обращение в Минобороны России с просьбой как можно скорее разрешить проблемы, о которых стало известно в первые дни частичной мобилизации.