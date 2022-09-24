Путин подписал закон о лишении свободы за отказ от участия в боевых действиях
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, согласно которым в РФ вводится наказание за добровольную сдачу в плен, дезертирство в период мобилизации и отказ от участия в боевых действиях.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения вносятся в ст. 63 УК РФ об обстоятельствах, отягчающих наказание при совершении преступлений. Как отмечает ТАСС, таковыми теперь будут являться периоды мобилизации и военного положения. Ранее отягчающим обстоятельством считалось совершение преступления в условиях вооруженного конфликта или военных действий.
Отказ от участия в военных или боевых действиях наказывается лишением свободы на срок от двух до трех лет, говорится в документе. Если же такие деяния повлекли тяжкие последствия, они будут наказываться лишением свободы на срок от трех до 10 лет.
Поправки вводят наказание до 10 лет лишения свободы для военных за добровольную сдачу в плен и до 15 лет лишения свободы — за дезертирство в период мобилизации или военного времени. Мародерство в военное время будет наказываться лишением свободы на срок до 15 лет, а за нарушение условий гособоронзаказа вводится лишение свободы на срок до 10 лет.
20 сентября Госдума одобрила поправку к УК РФ о наказании до 10 лет лишения свободы за дезертирство и поправку о введении в УК понятий «мобилизация», «военное положение», «военное время». Согласно тексту поправок, в Уголовном кодексе в ряде пунктов слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменяются словами «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».
Во втором и сразу в третьем чтениях депутаты также приняли закон о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен и до 15 лет — за мародерство в военное время.
Принятие Госдумой поправок к УК РФ в части добровольной сдачи в плен, мародерства и самовольного оставления части в период боевых действий не означает начала мобилизации в России, заявила один из авторов законопроекта, заявила ранее сенатор Ольга Ковитиди. Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране на следующий день, 21 сентября.