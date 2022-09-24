Путин подписал закон о лишении свободы за отказ от участия в боевых действиях

Поправки вводят наказание до 10 лет лишения свободы для военных за добровольную сдачу в плен и до 15 лет лишения свободы — за дезертирство в период мобилизации или военного времени. Мародерство в военное время будет наказываться лишением свободы на срок до 15 лет, а за нарушение условий гособоронзаказа вводится лишение свободы на срок до 10 лет.