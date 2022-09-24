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Глава СПЧ призвал Минобороны урегулировать проблемы мобилизации

Ведомости

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил обращение в Минобороны России с просьбой как можно скорее разрешить проблемы, о которых стало известно в первые дни объявленной президентом частичной мобилизации. Заявление Фадеева опубликовано в Telegram-канале СПЧ.

По мнению главы СПЧ, абсолютное большинство россиян «на фоне возникающих отдельных истеричных реакций» относится к решению о мобилизации с пониманием и «готово исполнить долг». 

«Тем не менее, выявился ряд проблем, которые надо срочно разрешить, чтобы снять обеспокоенность граждан и не давать повод для противника плодить фейки», — пишет Фадеев. 

Он указал на «палочную систему», к которой, как показали первые дни мобилизации, прибегли военкоматы: идет призыв людей без военно-учетной специальности и боевого опыта и не подходящих по возрасту, при этом некоторым добровольцам отказывают из-за «выполнения плана».

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Фадеев призвал не допустить повторения случая в Бурятии, где 70 многодетных отцов были вызвана в военкоматы. Мужчин тогда вернули домой уже из воинской части. В связи с этим глава СПЧ считает необходимым еще раз разъяснить правила призыва и распространить инструкции для призывников о том, что нужно брать с собой. Беспокоит Фадеева и «стиль работы – некоторые вручают повестку в 2 часа ночи как будто считают, что у нас все уклонисты».

Отдельно председатель СПЧ высказался о «брони» — она должна распространяться только на тех IT-специалистов, кто «работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний, в том числе в сфере промышленности».  

Фадеев заявил, что направил письмо министру обороны Сергею Шойгу, в котором СПЧ указывает на проблемы и просит их срочно урегулировать.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 

Ранее стали известны специалисты, которые не подпадают под мобилизацию. Так, призыв не коснется сотрудников IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков. Кроме того, отсрочку от военной службы смогут получить работники оборонных предприятий, граждане, негодные по состоянию здоровья, кормильцы многодетных семей и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных