Глава СПЧ призвал Минобороны урегулировать проблемы мобилизации

Фадеев призвал не допустить повторения случая в Бурятии, где 70 многодетных отцов были вызвана в военкоматы. Мужчин тогда вернули домой уже из воинской части. В связи с этим глава СПЧ считает необходимым еще раз разъяснить правила призыва и распространить инструкции для призывников о том, что нужно брать с собой. Беспокоит Фадеева и «стиль работы – некоторые вручают повестку в 2 часа ночи как будто считают, что у нас все уклонисты».