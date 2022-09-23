В Бурятии отпустили 70 вызванных по повесткам многодетных отцов

«Вчера и сегодня выдавались повестки в том числе и таким призывникам [не служившим и многодетным отцам. — "Ведомости"]. Но потом, после уточнения данных, их отпускали домой. С утра семьдесят таких человек, получивших повестки, были отпущены домой. И с пунктов сбора, и уже из воинской части. Поэтому, если кому-то из данной категории призывников пришла повестка, то просто информируйте представителей военкомата на пункте сбора, с подтверждающими документами», — сказано в сообщении.