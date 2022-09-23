В Бурятии отпустили 70 вызванных по повесткам многодетных отцов
В Бурятии 70 призванных в рамках частичной мобилизации многодетных отцов были отпущены домой после уточнения данных, сообщил накануне в Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.
«Вчера и сегодня выдавались повестки в том числе и таким призывникам [не служившим и многодетным отцам. — "Ведомости"]. Но потом, после уточнения данных, их отпускали домой. С утра семьдесят таких человек, получивших повестки, были отпущены домой. И с пунктов сбора, и уже из воинской части. Поэтому, если кому-то из данной категории призывников пришла повестка, то просто информируйте представителей военкомата на пункте сбора, с подтверждающими документами», — сказано в сообщении.
Цыденов подтвердил, что те, кто не служил и является многодетным родителем, то есть у него есть четыре и более несовершеннолетних детей, не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации.
Кроме того, он напомнил, что с 10:00 сегодняшнего дня по номеру 122 заработал call-центр по вопросам мобилизации. Если же призыв произошел по ошибке, по этому номеру можно задать все вопросы, уточнил Цыденов.
Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России с целью защитить территориальную целостность России и ее суверенитет, соответствующий указ уже опубликован и вступил в силу. После выступления Путина министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. При этом он подчеркнул, что речь о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет.
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