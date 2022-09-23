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Общество

В Бурятии отпустили 70 вызванных по повесткам многодетных отцов

Ведомости

В Бурятии 70 призванных в рамках частичной мобилизации многодетных отцов были отпущены домой после уточнения данных, сообщил накануне в Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

«Вчера и сегодня выдавались повестки в том числе и таким призывникам [не служившим и многодетным отцам. — "Ведомости"]. Но потом, после уточнения данных, их отпускали домой. С утра семьдесят таких человек, получивших повестки, были отпущены домой. И с пунктов сбора, и уже из воинской части. Поэтому, если кому-то из данной категории призывников пришла повестка, то просто информируйте представителей военкомата на пункте сбора, с подтверждающими документами», — сказано в сообщении.

Цыденов подтвердил, что те, кто не служил и является многодетным родителем, то есть у него есть четыре и более несовершеннолетних детей, не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. 

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Кроме того, он напомнил, что с 10:00 сегодняшнего дня по номеру 122 заработал call-центр по вопросам мобилизации. Если же призыв произошел по ошибке, по этому номеру можно задать все вопросы, уточнил Цыденов.

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России с целью защитить территориальную целостность России и ее суверенитет, соответствующий указ уже опубликован и вступил в силу. После выступления Путина министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. При этом он подчеркнул, что речь о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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