В Забайкальском крае запретили продажу алкоголя у воинских частей
Правительство Забайкальского края опубликовало постановление, в соответствии с которым запрещается продажа алкоголя в ряде населенных пунктов в период частичной мобилизации.
«Запретить розничную продажу алкогольной продукции в период проведения частичной мобилизации… на территориях городского округа ЗАТО п. Горный Забайкальского края, городского поселения «Борзинское» муниципального района «Борзинский район»... поселка «Песчанка», – говорится в документе.
Как отмечает «РИА Новости», на территории этих населенных пунктов находятся воинские части. Правительство региона также запретило продажу алкоголя в радиусе 300 м от зданий военкоматов. Исключениями являются продажа алкоголя в общепите и магазинах беспошлинной торговли.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он уточнил, что призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса