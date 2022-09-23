Глава Крыма сообщил о мобилизации своего сына
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его сына призвали на военную службу по частичной мобилизации.
«Закон един для всех. Сегодня мой сын был призван и уже выехал в подразделение на территории части», – цитирует его «РИА Новости». Аксенов также сказал, что гордится своим сыном, который «не может остаться в стороне от происходящих событий».
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он уточнил, что призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.
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