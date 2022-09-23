Милонов и еще три депутата от «Единой России» попросили отправить их на службу

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») вслед за спикером заявил, что у депутатов брони на мобилизацию нет: «Депутаты будут делать все, чтобы задачи были выполнены, или здесь, или с оружием в руках. Пока число депутатов [которые захотят участвовать в СВО] неизвестно. Думаю, практически все готовы пойти добровольцами».