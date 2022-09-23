Милонов и еще три депутата от «Единой России» попросили отправить их на службу
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что первые четыре депутата Госдумы от ЕР уже обратились с просьбой отправить их служить в зону проведения специальной военной операции в составе Вооруженных сил России.
«Заявления первых четырех депутатов Госдумы от «Единой России» с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ мною получены и будут рассмотрены Минобороны РФ», – написал он в своем Telegram-канале.
С такой просьбой обратились председатель комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол, пояснил он.
При этом Хубезов, Саблин и Милонов работают на Донбассе с первых дней проведения СВО, отметил Турчак, и знают, «что такое борьба за право быть русским».
Накануне Турчак заявил о «потоке обращений» от депутатов и сенаторов, которые хотят принять непосредственное участие в спецоперации на Украине после объявления в России частичной мобилизации.
Согласно ст. 18 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации в России отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется членам Совета Федерации и депутатам Госдумы.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты и сотрудники аппарата ГД, которые имеют «военные навыки», смогут в качестве добровольцев участвовать в СВО. «Брони нет – давайте из этого исходить», – сказал он на заседании Думы.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») вслед за спикером заявил, что у депутатов брони на мобилизацию нет: «Депутаты будут делать все, чтобы задачи были выполнены, или здесь, или с оружием в руках. Пока число депутатов [которые захотят участвовать в СВО] неизвестно. Думаю, практически все готовы пойти добровольцами».
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