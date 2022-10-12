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Песков рассказал о мерах по наведению порядка в системе мобилизации

Ведомости

Объявление о частичной мобилизации в России помогло выявить ошибки в этой системе, в настоящее время разрабатываются меры по ее совершенствованию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, «определенные ошибки» при проведении частичной мобилизации «заметили все». «Сейчас будут приниматься меры по приведению в порядок этой системы», — уточнил представитель Кремля.

Песков также опроверг информацию о начале второй волны мобилизации в стране. Он подчеркнул, что ее не существует.

Ранее сегодня генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью «РИА Новости» заявил, что следует модернизировать мобилизационную систему в России. «Безусловно, существующая мобилизационная система требует модернизации, внедрения интеллектуальных передовых технологий в закрытом контуре», — сказал он. Краснов добавил, что не стоит делать военкоматы «крайними», и призвал оказывать «коллективную помощь» для работы системы без сбоев.

В конце сентября президент России Владимир Путин потребовал исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации. Он отметил, что от граждан поступает много сообщений об организации призыва, качестве снабжения и бытовых условиях. «Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — подчеркнул глава государства.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В этот день Путин подписал соответствующий указ. Как позже пояснили в Минобороны РФ, призыв затронет россиян, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных