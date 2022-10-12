Песков опроверг информацию о новой волне мобилизации в России
Новой волны частичной мобилизации в России нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Задавая Пескову вопрос, журналисты упомянули высказывания ряда губернаторов о новых мобилизационных заданиях. У представителя Кремля поинтересовались, можно ли говорить о новой волне мобилизации в стране.
«Никакой новой волны нет, здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что он имел в виду», — ответил Песков.
Накануне, 11 октября, губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о получении нового мобилизационного задания. Он отметил, что к выполнению задания уже приступили муниципальные призывные комиссии. В пресс-службе правительства Курской области также сообщили «РИА Новости», что регион завершил первый этап частичной мобилизации и перешел ко второму.
Ранее сегодня военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров опроверг информацию о второй волне мобилизации в регионе. Он подчеркнул, что волн мобилизации не существует.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. В Минобороны РФ пояснили, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.
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