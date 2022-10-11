Глава Ростовской области сообщил о получении нового мобилизационного задания
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что регион получил новое мобилизационное задание.
Голубев в своем Telegram-канале пояснил, что к выполнению нового задания уже приступили муниципальные призывные комиссии.
«За соблюдением всех процедур будут в том числе следить представители военной и областной прокуратуры, которые включены в состав комиссий», — написал глава Ростовской области.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране, в ходе которой, как заявил министр обороны Сергей Шойгу, будет мобилизовано 300 000 запасников. 4 октября Шойгу рассказал, что в ВС РФ прибыли более 200 000 подлежащих мобилизации граждан.
В начале этого месяца Голубев сообщил о том, что в Ростовской области выполнен план по частичной мобилизации. О завершении плана по мобилизации объявили уже свыше 30 российских регионов.