Песков заявил об отсутствии позиции по запрету выезда для военнообязанных
Инициатива крымских парламентариев запретить военнообязанным выезжать из России не рассматривалась, в Кремле нет какой-либо позиции по ней, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В Кремле нет никакой позиции по поводу этой инициативы. Мне неизвестно, чтобы эта инициатива кем-то рассматривалась», – сказал он журналистам.
Аналогично он прокомментировал и предложение крымских парламентариев о создании реестра покинувших Россию после 21 сентября.
Накануне депутаты крымского парламента предложили законодательно запретить военнообязанным выезжать из России во время частичной мобилизации, сообщил председатель госсовета республики Владимир Константинов.
Крымские парламентарии, по его словам, предлагают установить «четкий» запрет на выезд граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, за пределы страны в период общей или частичной мобилизации либо в военное время без разрешения военкоматов и федеральных органов исполнительной власти.
Помимо этого депутаты предложили вносить «беглецов» в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием, наравне с теми, кто публично осуждает россиян, исполнявших свой «конституционный долг по защите Отечества», а также теми, кто пытается склонить граждан к отказу от службы в период мобилизации.
Ранее запретить выезд из России для граждан призывного возраста предложил и сенатор от Крыма Сергей Цеков. Его предложение позже прокомментировал сенатор Андрей Клишас, посоветовав ему «уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям в ходе частичной мобилизации, о которых сообщают СМИ».
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Призыв коснется 300 000 россиян, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
В этот же день в Госдуме сообщили, что перемещение по России в связи с частичной мобилизацией дополнительно никак ограничено не будет. В Ростуризме в свою очередь заверили, что новых ограничений на выезд за границу также нет.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.