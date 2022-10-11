Парламентарии Крыма предложили запретить военнообязанным выезжать из России

Парламентарии Крыма предложили запретить военнообязанным выезжать из РоссииИнициатива пока выглядит проявлением эмоций, считают эксперты
Депутаты крымского парламента предложили законодательно запретить военнообязанным выезжать из России во время частичной мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель госсовета республики Владимир Константинов, при этом в Госдуму документ не внесен. По словам Константинова, крымский парламент пока лишь «прорабатывает вопрос о предложениях о внесении изменений» в соответствующие федеральные законы.
Крымские парламентарии предлагают установить «четкий» запрет на выезд граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, за пределы страны в период общей или частичной мобилизации либо в военное время без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, написал Константинов. «Бегуны, бросившие родину в критический момент, должны знать, что их действия без последствий не останутся. Это справедливо само по себе и честно по отношению к тем нашим согражданам, которые сражаются на фронтах специальной военной операции», – подчеркнул спикер крымского парламента.
Помимо этого депутаты предложили вносить «беглецов» в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием, наравне с теми, кто публично осуждает россиян, исполнявших свой «конституционный долг по защите отечества», а также теми, кто пытается склонить граждан к отказу от службы в период мобилизации. В конце сентября, после объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации, еще один представитель Крыма – сенатор Сергей Цеков предложил запретить выезд из России для граждан призывного возраста. Он уточнил, что выехать за пределы страны можно будет по медицинским показаниям. Также границы не закроют для тех, кто не годен для военной службы.
Предложение Цекова тогда раскритиковал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, посоветовав ему «уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям в ходе частичной мобилизации, о которых сообщают СМИ». В Ростуризме после объявления частичной мобилизации также заверили, что новых ограничений на выезд за границу нет.
Такое предложение от парламентариев из Крыма объясняется местной повесткой, считает политолог Александр Немцев: «В Крыму есть соответствующий политический запрос, крымчане всегда в авангарде процессов, связанных с украинским кризисом, они занимают самую жесткую позицию по этому вопросу». Впрочем, инициатива скорее является популистской, считает эксперт. «Говорить о том, что если человек не находится в России, то он иноагент, странно», – подчеркивает эксперт. Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов также назвал предложение скорее эмоциональным: принятие таких мер не найдет поддержки у населения и встретит волну критики, но при этом повлиять на реальный отъезд подлежащих мобилизации лиц, скорее всего, не сможет, потому что юридически инициатива сложно реализуема.
Во фракции «Единой России» предложение крымского парламента комментировать отказались, сославшись на то, что инициатива пока не оформлена как законопроект. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 10 октября написал в Telegram-канале, что уехавшие «будут об этом сожалеть»: «На Родине, которую бросили, у них остались родители, дедушки и бабушки, близкие. Их поступок – предательство по отношению к стране». О конкретных мерах для борьбы с эмиграцией он пока не сообщал. 28 сентября он предлагал конфисковывать брошенные на границе автомобили и передавать их семьям мобилизованных.