Парламентарии Крыма предложили запретить военнообязанным выезжать из России

Помимо этого депутаты предложили вносить «беглецов» в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием, наравне с теми, кто публично осуждает россиян, исполнявших свой «конституционный долг по защите отечества», а также теми, кто пытается склонить граждан к отказу от службы в период мобилизации. В конце сентября, после объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации, еще один представитель Крыма – сенатор Сергей Цеков предложил запретить выезд из России для граждан призывного возраста. Он уточнил, что выехать за пределы страны можно будет по медицинским показаниям. Также границы не закроют для тех, кто не годен для военной службы.