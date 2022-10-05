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Путин заявил о внесении изменений в правовую базу по мобилизации

Они касаются отсрочки для студентов
Анастасия Майер
Евгений Разумный / Ведомости

Президент России Владимир Путин прокомментировал ошибки, допущенные, в частности, Министерством обороны в ходе проведения частичной мобилизации, объявленной 21 сентября, передает пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, Минобороны не внесло вовремя изменения в правовую базу по списку тех, кто не подпадает под мобилизацию. В настоящее время приходится вносить некоторые коррективы, добавил Путин.

Президент объявил о том, что подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для дополнительных категорий учащихся. Призываться не будут студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, аспиранты и те, кто учится в вечернее время.

«Сегодня я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся эти самые коррективы, в том числе и по вопросам, которые вы сейчас подняли», — сказал президент на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

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«Теперь в этом вопросе поставлена точка: теперь есть полноценная картина по нашим ребятам, которые получают высшее и среднее образование по аккредитованным программам, в документе указаны все категории, которые учатся по аккредитованным программам, – заявила «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»). – Теперь можно будет действовать точно по указу и пользоваться им – это важно для ребят, которые случайно или по ошибке попали на службу. Теперь они смогут продолжить учебу».

О проведении частичной мобилизации в стране президент Владимир Путин объявил 21 сентября. И уже 24 сентября президент издал указ, согласно которому отсрочку от мобилизации получили студенты очной и очно-заочной форм обучения, которые впервые получают высшее или среднее специальное образование. Однако студенты частных вузов в документе не упоминались.

Как выяснили «Ведомости», указ планировалось подготовить еще к началу прошлой недели, но в администрации президента возникли разногласия. Заминка, по словам источника в Госдуме, из-за необходимости корректировки уже выпущенного указа – об учащихся государственных образовательных учреждений. По его словам, среди аргументов «против» было то, что вузы за деньги могут помогать студентам избежать службы. Еще один собеседник в нижней палате парламента говорил, что подготовку документа отсрочили из-за референдума и процесса присоединения новых территорий к России.

В субботу, 1 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что студентов частных вузов и женщин призывать в ходе частичной мобилизации не планируется. Шойгу сообщил об этом во время визита в Подмосковье, где он встретился с губернатором региона Андреем Воробьевым. «Сейчас подготовлены дополнения в указ президента. Вы знаете, что в соответствии с [уже подписанным] указом президента студенты государственных вузов в мобилизации не участвуют», – сообщил министр.

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В конце сентября Путин провел совещание с членами Совета безопасности, на котором потребовал исправить все ошибки, допущенные в процессе частичной мобилизации. Он указал на большое количество жалоб от граждан по поводу организации призыва и качества снабжения мобилизованных. «Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — подчеркнул глава государства.

В подготовке материала участвовала Валерия Мишина

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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