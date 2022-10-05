Путин заявил о внесении изменений в правовую базу по мобилизации

«Теперь в этом вопросе поставлена точка: теперь есть полноценная картина по нашим ребятам, которые получают высшее и среднее образование по аккредитованным программам, в документе указаны все категории, которые учатся по аккредитованным программам, – заявила «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»). – Теперь можно будет действовать точно по указу и пользоваться им – это важно для ребят, которые случайно или по ошибке попали на службу. Теперь они смогут продолжить учебу».