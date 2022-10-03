В ближайшее время может быть подписан указ об отсрочке для учащихся негосударственных вузов

В ближайшее время может быть подписан указ об отсрочке для учащихся негосударственных вузовОн находится на согласовании в Кремле, эту меру анонсировал министр обороны
В субботу, 1 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что студентов частных вузов и женщин призывать в ходе частичной мобилизации не планируется. Шойгу сообщил об этом во время визита в Подмосковье, где он встретился с губернатором региона Андреем Воробьевым. «Сейчас подготовлены дополнения в указ президента. Вы знаете, что в соответствии с [уже подписанным] указом президента студенты государственных вузов в мобилизации не участвуют», – сообщил министр. Новый указ главы государства, правда, до сих пор не опубликован.
О проведении частичной мобилизации в стране президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Уже 24 сентября президент издал указ, согласно которому отсрочку от мобилизации получили студенты очной и очно-заочной форм обучения, которые впервые получают высшее или среднее специальное образование. Только за последние три дня я получила около 250 обращений от студентов и руководителей коммерческих вузов, заявила «Ведомостям» первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова: «Они переживают, запрос очень большой».
На учащихся частных вузов действие указа от 24 сентября изначально не распространили, но в Кремле сразу начали готовить в него изменения, говорят два источника «Ведомостей» в Госдуме. «Указ находится [на согласовании] в администрации президента», – заявил «Ведомостям» заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Источник «Ведомостей» в Минобрнауки добавил, что в ведомстве знают о подготовке документа, но не могут сказать, почему для этого потребовалось дополнительное время.
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вопросов поступило на горячую линию Минобрнауки от студентов частных вузов
После заявления Шойгу представитель Минобрнауки ответил «Ведомостям», что ведомство ждет от Минобороны подтверждения соответствующей информации. Затем министерство распространило следующее сообщение со ссылкой на Шойгу: «Министр обороны РФ отметил, что подготовка дополнений в указ по поручению президента завершается». Еще один собеседник в ведомстве предположил, что это требует «политического решения».
Заминка, по словам источника в Госдуме, возникла из-за того, что администрация президента возражает против корректировки уже выпущенного указа. По его словам, среди аргументов «против» было то, что вузы за деньги могут помогать студентам избежать службы. Еще один собеседник в нижней палате парламента считает, что подготовку документа отсрочили из-за референдума и процесса присоединения новых территорий к России: «Вероятно, администрации президента нужно было подготовить очень много материалов и документов».
После появления указа об отсрочке для студентов госвузов Минобрнауки открыло горячую линию по вопросам мобилизации. С 24 по 30 сентября на нее поступило 25 409 звонков. Как сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства, больше всего обучающихся волновали вопросы, связанные с отсрочкой в зависимости от формы обучения. Из них 6466 касалось отсрочки для студентов частных вузов, а 3634 вопроса – отсрочки для аспирантов.