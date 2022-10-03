В ближайшее время может быть подписан указ об отсрочке для учащихся негосударственных вузов

В субботу, 1 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что студентов частных вузов и женщин призывать в ходе частичной мобилизации не планируется. Шойгу сообщил об этом во время визита в Подмосковье, где он встретился с губернатором региона Андреем Воробьевым. «Сейчас подготовлены дополнения в указ президента. Вы знаете, что в соответствии с [уже подписанным] указом президента студенты государственных вузов в мобилизации не участвуют», – сообщил министр. Новый указ главы государства, правда, до сих пор не опубликован.