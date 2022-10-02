Учителя и полицейские: кто может вручать повестку гражданам в рамках частичной мобилизации

Сотрудники центров госуслуг «Мои документы» не выдают повестки военнообязанным, с таким официальным заявлением выступила пресс-служба московских МФЦ. Ранее Forbes писал, что сотрудники МФЦ сообщили о распоряжении выдавать повестки всем мужчинам в возрасте от 20 до 34 лет включительно, которые приходят в центр за паспортом. Сообщения о подобных случаях распространялись в соцсетях даже после заявления МФЦ – например, в Telegram-канале ЖК «Водный».