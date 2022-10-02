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Учителя и полицейские: кто может вручать повестку гражданам в рамках частичной мобилизации

Юристы отмечают, что в отдельных случаях это было бы допустимо
Анастасия Майер Павел Сутулин
Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Сотрудники центров госуслуг «Мои документы» не выдают повестки военнообязанным, с таким официальным заявлением выступила пресс-служба московских МФЦ. Ранее Forbes писал, что сотрудники МФЦ сообщили о распоряжении выдавать повестки всем мужчинам в возрасте от 20 до 34 лет включительно, которые приходят в центр за паспортом. Сообщения о подобных случаях распространялись в соцсетях даже после заявления МФЦ – например, в Telegram-канале ЖК «Водный».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных