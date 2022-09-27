Депутаты, губернаторы и сотрудники госканалов взялись защищать граждан от ошибок при мобилизации

В регионах ошибки объясняют неожиданностью задачи. «Мобилизация не проводилась в стране с 1941 г. К этому не готовы ни люди, ни военкоматы: очень много бумажной работы, кто-то должен повестки лично вручать, разыскивать людей», – говорит собеседник «Ведомостей» в военном комиссариате одного из сибирских регионов. «Разносим повестки по ночам, я из 50 ночью вручила одну – люди не открывают двери или говорят, что муж на вахту уехал», – сказала сотрудница правительства Забайкальского края, привлеченная к работе с разносом повесток. Работа над ошибками призвана смягчить реакцию общества и подчеркнуть, что мобилизация именно частичная, говорит политолог Алексей Макаркин. Кроме того, отмечает Макаркин, это перехват повестки оппозиции, которая традиционно занималась правозащитой. Политолог Александр Асафов сказал, что ошибки вызывают «понятную социальную реакцию». «В каких-то случаях те же депутаты могут помочь, так как они ближе к власти», – резюмирует он.