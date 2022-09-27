Депутаты, губернаторы и сотрудники госканалов взялись защищать граждан от ошибок при мобилизации

Депутаты, губернаторы и сотрудники госканалов взялись защищать граждан от ошибок при мобилизацииПредставители власти подчеркивают, что она носит именно частичный характер
После объявления мобилизации не только правозащитники, но и представители всех уровней власти стали запускать горячие линии, чат-боты, а также штабы помощи тем, кто был призван в нарушение обещаний Минобороны и президента. По указу президента от призыва освобождаются сотрудники предприятий ОПК, остальные же параметры находятся под секретным грифом. Позднее был подписан указ об отсрочке для студентов. Министерство обороны заверило, что мобилизации не подлежат сотрудники IT-сферы, системообразующих СМИ и т. д. При этом данные параметры законодательно, по крайней мере, в открытом доступе не описаны.
Одним из первых указал на ошибки глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Он призвал граждан обращаться во фракцию или непосредственно в комитет с жалобами на нарушения, чтобы они быстрее были донесены до Минобороны и при этом находились под контролем парламентариев. Нилов сообщил «Ведомостям», что в Минобороны уже направлены порядка 30 писем, обращений больше, но они оформлены с ошибками – к примеру, без указания данных и адреса. «Мне, честно говоря, стыдно за работу людей, которые своими странными действиями подвели президента и Минобороны», – говорит депутат. Он указал, что сейчас исправлением ошибок занимаются все – от губернаторов до представителей партий. Не способствовало качественной работе, по его мнению, и то, что на местах «начали гнаться за количеством» призванных.
Жаловаться предложил и спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Важно, чтобы частичная мобилизация прошла в соответствии с законодательством. Поступают обращения. С каждым случаем правильно разбираться отдельно. Если допущена ошибка – необходимо ее исправить», – написал спикер в своем Telegram-канале. Штабы помощи созданы во многих регионах прямо при штабах мобилизации, возглавляемых губернаторами. «Вынужден отметить, что есть случаи крайне халатного отношения кадровых служб некоторых организаций к вопросам мобилизационного бронирования. Теперь эти проблемы приходится оперативно решать органам власти и комиссариатам, чтобы не допустить сбоев в работе системообразующих предприятий», – сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем Telegram-канале. Бот помощи запустил телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев, редактор телеканала RT Маргарита Симоньян также призвала писать в редакцию жалобы на неправомерные действия.
В регионах ошибки объясняют неожиданностью задачи. «Мобилизация не проводилась в стране с 1941 г. К этому не готовы ни люди, ни военкоматы: очень много бумажной работы, кто-то должен повестки лично вручать, разыскивать людей», – говорит собеседник «Ведомостей» в военном комиссариате одного из сибирских регионов. «Разносим повестки по ночам, я из 50 ночью вручила одну – люди не открывают двери или говорят, что муж на вахту уехал», – сказала сотрудница правительства Забайкальского края, привлеченная к работе с разносом повесток. Работа над ошибками призвана смягчить реакцию общества и подчеркнуть, что мобилизация именно частичная, говорит политолог Алексей Макаркин. Кроме того, отмечает Макаркин, это перехват повестки оппозиции, которая традиционно занималась правозащитой. Политолог Александр Асафов сказал, что ошибки вызывают «понятную социальную реакцию». «В каких-то случаях те же депутаты могут помочь, так как они ближе к власти», – резюмирует он.