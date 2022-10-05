В Пензе возбудили первое уголовное дело об уклонении от мобилизации
Первое уголовное дело об уклонении от частичной мобилизации возбуждено в Пензе, сообщил в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков.
По его словам, расследованием дела по ст. 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») занимается Зареченский межрайонный следственный отдел Следственного комитета (СК) России. По данным Чикова, сегодня следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
«Подозреваемый задержан при силовой поддержке ОМОНа, вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. Ему 32 года, он отказался подписать повестку в военный комиссариат», – написал юрист.
Чиков также отметил, что из разъяснений Верховного суда (ВС) России следует, что ст. 328 УК РФ может применяться только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу, и адвокат подозреваемого уже ходатайствовал о прекращении уголовного дела.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», уголовное преследование за уклонение от прохождение воинской службы угрожает жителю московского Марьино: с повесткой из военкомата к нему пришли представитель ГБУ «Жилищник» и участковый. Он от получения повестки отказался, поскольку не проходил службу в армии и имеет проблемы со здоровьем. За отказ от принятия документа на него составили рапорт, проводится проверка.
В начале октября РБК со ссылкой на базу данных государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие» и данных из базы Мосгорсуда сообщил, что количество уголовных дел по статье об уклонении от службы в армии после начала весеннего призыва 2022 г. в России выросло до десятилетнего максимума. В период с 1 мая по 20 сентября этого года в суды России поступили 410 уголовных дел по статье об уклонении от службы в Вооруженных силах (и военной, и гражданской). Это стало самым высоким показателем с 2013 г.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Призыв затронет 300 000 россиян, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.