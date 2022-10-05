В Пензе возбудили первое уголовное дело об уклонении от мобилизации

В начале октября РБК со ссылкой на базу данных государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие» и данных из базы Мосгорсуда сообщил, что количество уголовных дел по статье об уклонении от службы в армии после начала весеннего призыва 2022 г. в России выросло до десятилетнего максимума. В период с 1 мая по 20 сентября этого года в суды России поступили 410 уголовных дел по статье об уклонении от службы в Вооруженных силах (и военной, и гражданской). Это стало самым высоким показателем с 2013 г.