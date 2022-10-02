Число уголовных дел об уклонении от службы в армии достигло максимума за 10 лет
Количество уголовных дел по статье об уклонении от службы в армии после начала весеннего призыва 2022 г. выросло до десятилетнего максимума, сообщает РБК со ссылкой на базу данных государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие», а также данных из базы Мосгорсуда.
Отмечается, что после объявления частичной мобилизации количество дел резко перестало расти. В период с 1 мая по 20 сентября этого года в суды России поступили 410 уголовных дел по статье об уклонении от службы в Вооруженных силах (и военной, и гражданской).
Это стало самым высоким показателем с 2013 г. Близко к нему приблизился предыдущий, 2021 г., когда тогда в суды поступили 385 дел. В остальные годы число дел было менее 350.
Весенний призыв начался 1 апреля и закончился 15 июля (кроме регионов Крайнего Севера и приравненных к нему, где он начался 1 мая). В армию планировалось призвать 134 500 человек.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Призыв затронет 300 000 россиян, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Такое решение российский лидер охарактеризовал как «адекватное тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся». Он указал на постоянные угрозы в адрес России от западных стран, в частности, поставки вооружения на Украину и удары по территории России. Кроме того, по словам Путина, «в ход пошел и ядерный шантаж»: представители государств НАТО допускают применение против Россия ядерного оружия.
В связи с проведением частичной мобилизации в этом году осенний призыв начнется на месяц позже — 1 ноября.