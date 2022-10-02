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Число уголовных дел об уклонении от службы в армии достигло максимума за 10 лет

Ведомости

Количество уголовных дел по статье об уклонении от службы в армии после начала весеннего призыва 2022 г. выросло до десятилетнего максимума, сообщает РБК со ссылкой на базу данных государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие», а также данных из базы Мосгорсуда.

Отмечается, что после объявления частичной мобилизации количество дел резко перестало расти. В период с 1 мая по 20 сентября этого года в суды России поступили 410 уголовных дел по статье об уклонении от службы в Вооруженных силах (и военной, и гражданской).

Это стало самым высоким показателем с 2013 г. Близко к нему приблизился предыдущий, 2021 г., когда тогда в суды поступили 385 дел. В остальные годы число дел было менее 350.

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Весенний призыв начался 1 апреля и закончился 15 июля (кроме регионов Крайнего Севера и приравненных к нему, где он начался 1 мая). В армию планировалось призвать 134 500 человек.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Призыв затронет 300 000 россиян, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Такое решение российский лидер охарактеризовал как «адекватное тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся». Он указал на постоянные угрозы в адрес России от западных стран, в частности, поставки вооружения на Украину и удары по территории России. Кроме того, по словам Путина, «в ход пошел и ядерный шантаж»: представители государств НАТО допускают применение против Россия ядерного оружия. 

В связи с проведением частичной мобилизации в этом году осенний призыв начнется на месяц позже — 1 ноября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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