Генштаб ВС РФ: поджоги военкоматов расцениваются как теракты

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о старте осеннего призыва на месяц позже, чем обычно – с 1 ноября, документ опубликован на портале правовой информации. Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что призывники к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут и после демобилизации смогут уехать домой.