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Генштаб ВС РФ: поджоги военкоматов расцениваются как теракты

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Поджоги военкоматов расцениваются как теракты, за что предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Владимир Цимлянский.

«К сожалению, такие случаи не единичны. Граждане под влиянием негативных эмоций совершают противоправные действия как в отношении отдельных сотрудников военных комиссариатов, а также военных комиссариатов в целом», – сказал он.

Цимлянский отметил, что весной призыв уже проводился в «в условиях экстремистских действий» – помимо поджогов военкоматов, были задействованы телефонный терроризм и запугивание призывников и их родителей через фейковые новости.

«Напомню, что эти действия расцениваются как террористические акты или как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с привлечением к уголовной ответственности и наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет», – сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о старте осеннего призыва на месяц позже, чем обычно – с 1 ноября, документ опубликован на портале правовой информации. Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что призывники к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут и после демобилизации смогут уехать домой.

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Ранее по теме: Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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