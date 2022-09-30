Генштаб ВС РФ: поджоги военкоматов расцениваются как теракты
Поджоги военкоматов расцениваются как теракты, за что предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Владимир Цимлянский.
«К сожалению, такие случаи не единичны. Граждане под влиянием негативных эмоций совершают противоправные действия как в отношении отдельных сотрудников военных комиссариатов, а также военных комиссариатов в целом», – сказал он.
Цимлянский отметил, что весной призыв уже проводился в «в условиях экстремистских действий» – помимо поджогов военкоматов, были задействованы телефонный терроризм и запугивание призывников и их родителей через фейковые новости.
«Напомню, что эти действия расцениваются как террористические акты или как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с привлечением к уголовной ответственности и наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет», – сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о старте осеннего призыва на месяц позже, чем обычно – с 1 ноября, документ опубликован на портале правовой информации. Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что призывники к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут и после демобилизации смогут уехать домой.