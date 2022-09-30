Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что призывники к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут и после демобилизации смогут уехать домой. «В завершение хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут», — заверил он.