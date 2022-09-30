Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию
Президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан России на военную службу. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что призывники к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут и после демобилизации смогут уехать домой. «В завершение хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут», — заверил он.
Всего осенью планируется призвать 120 000 человек на военную службу. Это меньше показателей прошлой осени, однако полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства даже на фоне проведения СВО.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин.
Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, всего мера затронет 300 000 человек.
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