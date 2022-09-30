Первые мобилизованные россияне начали обучение на полигонах в ДНР
Первая группа мобилизованных граждан России приступила к военной подготовке на полигонах в Донецкой народной республике (ДНР), сообщила пресс-служба народной милиции ДНР.
«В зону проведения специальной военной операции, на территорию ДНР, прибыли первые военнослужащие, призванные на военную службу по частичной мобилизации, объявленной в России. Сейчас они проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Пресс-служба Минобороны РФ накануне сообщила, что призванные из запаса в рамках частичной мобилизации военнослужащие приступят к задачам по контролю ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей после боевого слаживания.
В оборонном ведомстве также уточнили, что после прохождения индивидуальной подготовки мобилизованные приступили к подготовке в составе взводов, рот (батарей). Они оттачивают навыки огневой подготовки с применением штатного вооружения и боевой техники в составе различных подразделений.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт.
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