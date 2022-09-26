Песков сообщил об устранении нарушений при мобилизации
Информация о частичной мобилизации людей, которые не соответствуют нужным критериям, доводится до руководства регионов и Минобороны, ошибки устраняются, заявил во время ежедневного брифинга журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На вопрос о том, в курсе ли президент, что его указ о частичной мобилизации на местах выполняют с ошибками, и какие меры в связи с этим планируется принимать, Песков отметил, что в соответствии с документом, работу обеспечивает Минобороны, а за набор отвечают высшие должностные лица субъектов.
«Действительно есть случаи, когда указ нарушается, в некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации. Активную и очень нужную работу проводят и наши отечественные журналисты, и представители общественных организаций, и общественные организации. Это очень важно. Информация доводится и до руководства регионов, до Министерства обороны, и вот эти случаи несоответствия нужным критериям устраняются. Надеемся, что темпы устранения повысятся и все ошибки будут исправлены», – отметил пресс-секретарь президента.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.
После ее объявления в соцсетях появлялись сообщения о том, что в военкоматы, вопреки официальной информации, вызывались люди, которые не подходят под критерии, обозначенные руководством страны и Минобороны.
24 сентября председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил обращение в Минобороны России с просьбой как можно скорее разрешить проблемы, о которых стало известно в первые дни частичной мобилизации. Он указал на «палочную систему», к которой, как показали первые дни мобилизации, прибегли военкоматы: идет призыв людей без военно-учетной специальности и боевого опыта и не подходящих по возрасту, при этом некоторым добровольцам отказывают из-за «выполнения плана». Фадеев также призвал не допустить повторения случая в Бурятии, где 70 многодетных отцов были вызваны в военкоматы.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале также заявил, что допущенные при проведении частичной мобилизации ошибки необходимо исправить, и призвал граждан сообщать о нарушениях норм указов и законов.