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Песков сообщил об устранении нарушений при мобилизации

Ведомости

Информация о частичной мобилизации людей, которые не соответствуют нужным критериям, доводится до руководства регионов и Минобороны, ошибки устраняются, заявил во время ежедневного брифинга журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос о том, в курсе ли президент, что его указ о частичной мобилизации на местах выполняют с ошибками, и какие меры в связи с этим планируется принимать, Песков отметил, что в соответствии с документом, работу обеспечивает Минобороны, а за набор отвечают высшие должностные лица субъектов.

«Действительно есть случаи, когда указ нарушается, в некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации. Активную и очень нужную работу проводят и наши отечественные журналисты, и представители общественных организаций, и общественные организации. Это очень важно. Информация доводится и до руководства регионов, до Министерства обороны, и вот эти случаи несоответствия нужным критериям устраняются. Надеемся, что темпы устранения повысятся и все ошибки будут исправлены», – отметил пресс-секретарь президента.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.

После ее объявления в соцсетях появлялись сообщения о том, что в военкоматы, вопреки официальной информации, вызывались люди, которые не подходят под критерии, обозначенные руководством страны и Минобороны.

24 сентября председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил обращение в Минобороны России с просьбой как можно скорее разрешить проблемы, о которых стало известно в первые дни частичной мобилизации. Он указал на «палочную систему», к которой, как показали первые дни мобилизации, прибегли военкоматы: идет призыв людей без военно-учетной специальности и боевого опыта и не подходящих по возрасту, при этом некоторым добровольцам отказывают из-за «выполнения плана». Фадеев также призвал не допустить повторения случая в Бурятии, где 70 многодетных отцов были вызваны в военкоматы.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале также заявил, что допущенные при проведении частичной мобилизации ошибки необходимо исправить, и призвал граждан сообщать о нарушениях норм указов и законов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных