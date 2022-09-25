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Володин призвал сообщать о нарушениях при проведении мобилизации

Ведомости

Ошибки при проведении частичной мобилизации необходимо исправить, россиянам следует сообщать о нарушениях норм указов и законов, заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы отметил, что вопросы частичной мобилизации регулируются федеральными законами, указами президента, а также постановлениями правительства и приказами Минобороны.

По его словам, от граждан сейчас поступают обращения, и с каждым случаем нарушений необходимо разбираться отдельно и исправлять ошибки. 

«К частичной мобилизации нельзя относиться формально. От ее эффективности зависит боеспособность наших Вооруженных сил, решение задач специальной военной операции. Если вы столкнулись с фактами, когда нарушены нормы указов, законов или подзаконных актов, сообщайте об этом», — написал Володин.

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Спикер Госдумы пообещал реагировать на обращения и заявил, что россиян не оставят «один на один с проблемами».

Накануне председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил обращение в Минобороны России с просьбой как можно скорее разрешить проблемы, о которых стало известно в первые дни частичной мобилизации. Он указал на «палочную систему», к которой, как показали первые дни мобилизации, прибегли военкоматы: идет призыв людей без военно-учетной специальности и боевого опыта и не подходящих по возрасту, при этом некоторым добровольцам отказывают из-за «выполнения плана». Фадеев также призвал не допустить повторения случая в Бурятии, где 70 многодетных отцов были вызваны в военкоматы.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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