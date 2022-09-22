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Володин назвал категории людей, которые подлежат частичной мобилизации

Ведомости

Частичной мобилизации подлежат военнослужащие, у которых есть боевой опыт и востребованная военно-учетная специальность, это лишь 1% всего мобилизационного ресурса России, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, отвечая на основные вопросы по поводу указа президента России о частичной мобилизации.

«Частичная мобилизация коснется отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учетную специальность. Будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса. Она не коснется 99% мобилизационного ресурса: тех, кто не служил, кто не имеет военного опыта, кто учится в вузах и т. д.», — сказано в сообщении.

Володин также обратил внимание на то, что у депутатов отсутствует «бронь», то есть право не служить в армии. По его словам, в области боевых действий уже находятся депутаты Адам Делимханов и Ахмед Дагаев, которые участвуют в них как добровольцы, а также Виктор Водолацкий и Дмитрий Саблин. Володин подчеркнул, что все, «кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции».

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Главной причиной решения провести частичную мобилизацию он назвал необходимость увеличивать численность Вооруженных сил России, поскольку в настоящее время, по его словам, линия боевого соприкосновения сейчас превышает 1000 км.

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России с целью защитить территориальную целостность России и ее суверенитет, соответствующий указ уже опубликован и вступил в силу. После выступления Путина министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. При этом он подчеркнул, что речь о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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