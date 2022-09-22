Володин назвал категории людей, которые подлежат частичной мобилизации

Володин также обратил внимание на то, что у депутатов отсутствует «бронь», то есть право не служить в армии. По его словам, в области боевых действий уже находятся депутаты Адам Делимханов и Ахмед Дагаев, которые участвуют в них как добровольцы, а также Виктор Водолацкий и Дмитрий Саблин. Володин подчеркнул, что все, «кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции».