Володин назвал категории людей, которые подлежат частичной мобилизации
Частичной мобилизации подлежат военнослужащие, у которых есть боевой опыт и востребованная военно-учетная специальность, это лишь 1% всего мобилизационного ресурса России, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, отвечая на основные вопросы по поводу указа президента России о частичной мобилизации.
«Частичная мобилизация коснется отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учетную специальность. Будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса. Она не коснется 99% мобилизационного ресурса: тех, кто не служил, кто не имеет военного опыта, кто учится в вузах и т. д.», — сказано в сообщении.
Володин также обратил внимание на то, что у депутатов отсутствует «бронь», то есть право не служить в армии. По его словам, в области боевых действий уже находятся депутаты Адам Делимханов и Ахмед Дагаев, которые участвуют в них как добровольцы, а также Виктор Водолацкий и Дмитрий Саблин. Володин подчеркнул, что все, «кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции».
Главной причиной решения провести частичную мобилизацию он назвал необходимость увеличивать численность Вооруженных сил России, поскольку в настоящее время, по его словам, линия боевого соприкосновения сейчас превышает 1000 км.
Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России с целью защитить территориальную целостность России и ее суверенитет, соответствующий указ уже опубликован и вступил в силу. После выступления Путина министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. При этом он подчеркнул, что речь о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса