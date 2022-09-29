Владимир Путин призвал разобраться с мобилизацией «без суеты»Он настаивает на исправлении ошибок при призыве
Президент Владимир Путин на заседании Совбеза выступил с критикой отдельных моментов проведения объявленном им мобилизации.
Путин повторил критерии, по которым она проходит призыв: армейский опыт и нахождение в запасе, востребованная военно-учетная специальность, наличие опыта. Президент также подтвердил необходимость дополнительного военного обучения мобилизуемых и проведение их боевого слаживания. «Это требование, которое должно выполняться неукоснительно», – сказал он.
Глава государства сообщил членам Совбеза, что от граждан поступает информация о ненадлежащих организации призыва, качестве снабжения и бытовых условиях. Ранее в соцсетях широко разошлись видео, на которых граждан неизвестные призывают самим собирать экипировку, теплую одежду, аптечки и т.д. Президент призвал исправить все допущенные в ходе мобилизации ошибки и «не допускать их впредь».
В частности, он упомянул о гражданах, которым полагается отсрочка: например, многодетные отцы или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста. «Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно, а если допущена ошибка – повторю, ее нужно исправить, вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания», – заявил Путин.
Также президент заявил о случаях мобилизации «высококлассных специалистов других профессий с многолетним опытом», в частности, врачей, которые призываются вместо профильной деятельности в качестве мотострелков. «А добровольцев, которые сами, без повестки пришли в военкоматы, а таких много, заворачивают обратно. Они якобы не имеют нужных военно-учетных специальностей», – пожаловался он.
Путин напомнил о поручении включить в региональные призывные комиссии прокуроров соответствующих уровней. Он добавил, что в ряде субъектов при военкоматах созданы рабочие группы для оказание гражданам необходимой помощи. Члены Совбеза теперь должны доложить о принимаемых мерах, а всем должностным лицам – обеспечить тесное взаимодействие с надзорным ведомством на всех уровнях.
«Я прошу генерального прокурора незамедлительно реагировать на каждый сигнал», – сказал Путин. «Со всем этим – без суеты, спокойно, но быстро, детально, основательно – нужно разобраться», – отметил он.
Когда президент объявлял мобилизацию, он предполагал, что призываться действительно будут опытные бойцы, их в хорошем обмундировании везут учиться, потом они противостоят таким же бойцам из Украины, говорит политолог Илья Гращенков: «Но Путин привел в движение механизмы машины, которая не запускалась очень-очень долгие годы». Указ был передан в регионы с указанием квот, и на местах начали ставить задачу «выполнить план». Путину пришлось вмешаться, чтобы успокоить граждан.
Озабоченность есть, соглашается политолог Константин Калачев: «С этим надо что-то делать. Включается проверенная схема».
Ситуация с частичной мобилизацией для современной России новая, говорит политолог Александр Асафов: нет административного опыта проведения подобных мероприятий, и в этом смысле ее можно сравнить с пандемией коронавируса, когда не было заранее подобранной нормативной базы и практики. «Президент всегда высказывается, когда ситуация обретает резонанс, который надо прояснить. Он показывает, что проблемами будут заниматься», – указал Асафов.