Владимир Путин призвал разобраться с мобилизацией «без суеты»

Когда президент объявлял мобилизацию, он предполагал, что призываться действительно будут опытные бойцы, их в хорошем обмундировании везут учиться, потом они противостоят таким же бойцам из Украины, говорит политолог Илья Гращенков: «Но Путин привел в движение механизмы машины, которая не запускалась очень-очень долгие годы». Указ был передан в регионы с указанием квот, и на местах начали ставить задачу «выполнить план». Путину пришлось вмешаться, чтобы успокоить граждан.